Депутат Рады засветил горячую переписку с мужчиной — СМИ

На заседании Верховной Рады депутата от партии «Оппозиционный блок» Мусу Магомедова подловили на интимной переписке с мужчиной. Об этом сообщил Telegram-канал «Карточный офис» 16 февраля

Журналистам удалось сделать снимки экрана смартфона Магомедова.

Депутат переписывается с абонентом по имени Олег. Речь идет о предпочтениях в сексе и знакомствах с «симпатичными аниматорами».

Украинские СМИ давно ловят народных избранников на интимной переписке на заседаниях парламента. Тимошенко нашла способ спрятать от СМИ переписку в смартфоне © ba.org.ua

В частности, в 2019 году экс-глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко на заседании Рады заказывал проститутку.

Глава комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова обсуждала с мужем секс на новом матрасе. А женатый «слуга народа» Олег Семинский переписывался с любовницей.