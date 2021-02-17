Депутат Рады засветил горячую переписку с мужчиной — СМИ

Журналистам удалось сделать снимки экрана смартфона Магомедова.
Депутат переписывается с абонентом по имени Олег. Речь идет о предпочтениях в сексе и знакомствах с «симпатичными аниматорами».
Украинские СМИ давно ловят народных избранников на интимной переписке на заседаниях парламента.
В частности, в 2019 году экс-глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко на заседании Рады заказывал проститутку.
Глава комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова обсуждала с мужем секс на новом матрасе. А женатый «слуга народа» Олег Семинский переписывался с любовницей.