Казахстану и России необходимо «потерпеть» и преодолеть зависимость экономик стран от спроса на нефть. Об этом сказал казахстанский экономист Айдархан Кусаинов в интервью изданию Украина.ру

Эксперт заявил, что между Россией и Казахстаном нет экономических соревнований или противоречий.

«Две транзитные страны прекрасно могут сочетаться. И две сырьевые экономики прекрасно могут сочетаться. В этом нет никаких противоречий», — сказал Кусаинов. Борьба с русскими. Как Казахстан идет по пути Украины © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Он отметил, что российская экономика сейчас существенно разворачивается от сырьевой зависимости.

«По факту она это уже сделала, просто это еще не проявилось. Нет постановки вопроса о том, что между Россией и Казахстаном существует какое-то соревнование или противоречия. Все у нас хорошо будет», — заявил Кусаинов.

Он подчеркнул важность избавления страны от сырьевой зависимости. По его словам, когда процесс пойдет, этому будут способствовать и внешние обстоятельства.

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