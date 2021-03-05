Эксперт заявил, что между Россией и Казахстаном нет экономических соревнований или противоречий.
«Две транзитные страны прекрасно могут сочетаться. И две сырьевые экономики прекрасно могут сочетаться. В этом нет никаких противоречий», — сказал Кусаинов.
Он отметил, что российская экономика сейчас существенно разворачивается от сырьевой зависимости.
«По факту она это уже сделала, просто это еще не проявилось. Нет постановки вопроса о том, что между Россией и Казахстаном существует какое-то соревнование или противоречия. Все у нас хорошо будет», — заявил Кусаинов.
Он подчеркнул важность избавления страны от сырьевой зависимости. По его словам, когда процесс пойдет, этому будут способствовать и внешние обстоятельства.
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