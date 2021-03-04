В представительстве Европейского союза на Украине знают о вынесенном одесскому неонацисту Сергею Стерненку приговоре, сообщает «Радио свобода» 4 марта

Издание заявляет, что об этом говорится в ответе представительства ЕС на запрос «Радио Свобода».

«Мы ожидаем, что украинская власть обеспечит надлежащий процесс на следующих этапах судебного разбирательства. Мы подчеркиваем необходимость внедрения реформы верховенства права, в частности, судебной системы, которая обеспечит независимость и объективность и, таким образом, улучшит доверие украинцев к судебным решениям», — приводит портал комментарий представительства ЕС.

23 февраля Приморский суд Одессы приговорил Стерненко к семи годам лишения свободы, признав виновным в похищении депутата Сергея Щербича, а также в пытках народного избранника и вымогательстве.

Кто будет следующим президентом Украины: Марченко или Стерненко? © Facebook, Сергій Стерненко/Оксана Марченко

В 2015 году в полицию заявил о похищении и пытках депутат Коминтерновского поселкового совета Сергей Щербич, назвав главарем похитителей Стерненко.

Депутата избивали дубинкой, сдавливали ему пальцы плоскогубцами, в спину и ноги несколько раз стреляли из травматического пистолета.

Кроме того, в 2018 году в Одессе Стерненко убил жителя Черноморска Ивана Кузнецова и ранил Александра Исайкула.

Стерненко заявил, что защищался, однако нанес смертельный удар раненому Кузнецову ножом в спину, когда тот от него убегал и не представлял для него опасности. Также он снимал умирающего на видео и вел стрим.

Подозрение националисту предъявили только в 2020 году. В его защиту выступил целый ряд депутатов Рады. Дело об убийстве до сих пор не дошло до суда.