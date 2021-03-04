В Одессе ряд медиков, работающих в коронавирусных больницах, отказываются прививаться препаратом Covishield. О причинах рассказала заведующая отделением инвазивных методов диагностики и лечения Одесского областного медицинского центра Лилия Звягина в эфире «Седьмого телеканала» 4 марта

Врач заявила, что сделает прививку, когда на Украину поступит вакцина Pfizer или оригинальный препарат AstraZeneca.

На данный момент на Украину поступил только препарат Covishield, аналог AstraZeneca, который производится в Индии. «Чтобы не было лукавства»: Ляшко привился от коронавируса в прямом эфире © Facebook, Виктор Ляшко

«Важно, чтобы вакцина была качественной… Я для себя решила, что буду ждать Pfizer или оригинальную вакцину AstraZeneca», — сказала Звягина.

Она отметила, что нужно учитывать возможные побочные эффекты от прививки.

Ранее в одесской городской клинической инфекционной больнице 26 из 60 медиков в списках на вакцинацию отказались от прививки препаратом Covishield.

Вакцинация на Украине стартовала 24 февраля. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил о семи «неблагоприятных событиях», связанных с вакцинацией препаратом CoviShield, но не уточнил, что произошло.