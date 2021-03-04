Врач заявила, что сделает прививку, когда на Украину поступит вакцина Pfizer или оригинальный препарат AstraZeneca.
На данный момент на Украину поступил только препарат Covishield, аналог AstraZeneca, который производится в Индии.
«Важно, чтобы вакцина была качественной… Я для себя решила, что буду ждать Pfizer или оригинальную вакцину AstraZeneca», — сказала Звягина.
Она отметила, что нужно учитывать возможные побочные эффекты от прививки.
Ранее в одесской городской клинической инфекционной больнице 26 из 60 медиков в списках на вакцинацию отказались от прививки препаратом Covishield.
Вакцинация на Украине стартовала 24 февраля. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил о семи «неблагоприятных событиях», связанных с вакцинацией препаратом CoviShield, но не уточнил, что произошло.