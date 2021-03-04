Законопроекты, разработанные партией «Европейская солидарность» («ЕС»), позволят запретить не только «Оппозиционную платформу - За жизнь», но и все «пророссийские» партии на Украине, сказал лидер «ЕС» Петр Порошенко 4 марта в своем видеообращении

Помимо порошенковских законов о коллаборационизме аналогичные документы в Верховной Раде зарегистрировали представители пропрезидентской партии «Слуга народа».

«Требуем от президента и "слуг" принять инициированные нами законопроекты — и об уголовной ответственности за коллаборационизм, и о системном противодействии российской пропаганде», — заявил Порошенко.

Социологи показали, как Зеленский становится Порошенко © president.gov.ua

По его словам, в документах от «ЕС» «предусмотрены юридические основания для запрета деятельности пророссийских партий, в том числе ОПЗЖ».

Порошенко напомнил, что в 2015 году киевский режим запретил деятельность украинской Компартии, фактически стерев ее с политической карты страны.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский в обход закона ввел санкции против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, а также против их владельца Тараса Козака, назвав это «борьбой с пропагандой».

Никаких фактов, подтверждающих обвинения в финансировании терроризма в адрес Козака, участниками Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) предъявлено не было, что объяснялось якобы секретностью этих данных.

Вследствие этого СНБО не смог единогласно поддержать ввод санкций против телеканалов и их владельца — спикер Рады Дмитрий Разумков воздержался от голосования.