«В вопросах безопасности одной из главных тем остается проблема соблюдения режима прекращения огня. Представители республик привели статистику обстрелов, которая явно указывала на возрастающую военную агрессию со стороны Украины», — заявила Ковшарь.

Не ради Украины. Зачем глава Евросовета отправился в Киев и на Донбасс
Не ради Украины. Зачем глава Евросовета отправился в Киев и на Донбасс
© пресс-служба президента Украины
Переговоры контактной группы прошли в формате видеоконференции. По их итогам полпред России в контактной группе Борис Грызлов призвал Киев соблюдать режим прекращения огня.

Режим прекращения огня вступил в силу в Донбассе с 27 июля прошлого года. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий.

 