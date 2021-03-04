В Донбассе возрастает военная агрессия со стороны Киева. Об этом свидетельствует статистика обстрелов, которую на Минских переговорах упомянула пресс-секретарь делегации Луганской Народной Республики Мария Ковшарь, передает РИА Новости 4 марта

«В вопросах безопасности одной из главных тем остается проблема соблюдения режима прекращения огня. Представители республик привели статистику обстрелов, которая явно указывала на возрастающую военную агрессию со стороны Украины», — заявила Ковшарь.

Не ради Украины. Зачем глава Евросовета отправился в Киев и на Донбасс © пресс-служба президента Украины Борис Грызлов призвал Киев соблюдать режим прекращения огня.

Режим прекращения огня вступил в силу в Донбассе с 27 июля прошлого года. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий.