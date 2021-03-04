«В вопросах безопасности одной из главных тем остается проблема соблюдения режима прекращения огня. Представители республик привели статистику обстрелов, которая явно указывала на возрастающую военную агрессию со стороны Украины», — заявила Ковшарь.
Переговоры контактной группы прошли в формате видеоконференции. По их итогам полпред России в контактной группе Борис Грызлов призвал Киев соблюдать режим прекращения огня.
Режим прекращения огня вступил в силу в Донбассе с 27 июля прошлого года. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий.