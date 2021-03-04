Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ, политолог Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру прокомментировал заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о системе отношений с Россией

По его мнению, Лукашенко хочет жить за счет России, получать от нее ресурсы, деньги, рынок сбыта, хочет получать политическую, военную и медийную поддержку. При этом оставаться абсолютно неподконтрольным, независимым и иметь возможность принимать любые, в том числе антироссийские, решения.

«Вспомним, как перед выборами он арестовал российских граждан, которых обвинял чуть ли не в госперевороте. Где, кстати, доказательства? Давайте вспомним, что в декабре 2019 года Лукашенко отказался подписывать дорожные карты. Дорожные карты — это не союзный договор, это согласование условий единой политики в разных аспектах. Если резюмировать, слова Лукашенко можно трактовать как желание всосаться еще глубже в тело России и выкачивать еще больше ресурсов», — объяснил политолог.

Ранее Лукашенко заявил, что в качестве суверенного государства Белоруссия выстроит такую мощную систему отношений с РФ, которая может превзойти уровень связей между российскими субъектами.

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