«Конечно, здесь есть противоречие. С одной стороны, он сравнивает отношения между российскими регионами и центром в рамках единого государства, пусть и федеративного, а с другой — постоянно подчеркивает тезис о независимости и суверенитете Белоруссии как о незыблемых ценностях. Как это можно сочетать? Абсолютно никак. Единственное, что приходит в голову, это то, что Александр Григорьевич хочет не только сохранить, но и усилить паразитарную экономическую модель, которая существовала в Белоруссии в отношении России», — сказал Безпалько.
По его мнению, Лукашенко хочет жить за счет России, получать от нее ресурсы, деньги, рынок сбыта, хочет получать политическую, военную и медийную поддержку. При этом оставаться абсолютно неподконтрольным, независимым и иметь возможность принимать любые, в том числе антироссийские, решения.
«Вспомним, как перед выборами он арестовал российских граждан, которых обвинял чуть ли не в госперевороте. Где, кстати, доказательства? Давайте вспомним, что в декабре 2019 года Лукашенко отказался подписывать дорожные карты. Дорожные карты — это не союзный договор, это согласование условий единой политики в разных аспектах. Если резюмировать, слова Лукашенко можно трактовать как желание всосаться еще глубже в тело России и выкачивать еще больше ресурсов», — объяснил политолог.
Ранее Лукашенко заявил, что в качестве суверенного государства Белоруссия выстроит такую мощную систему отношений с РФ, которая может превзойти уровень связей между российскими субъектами.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.