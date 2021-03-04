Белорусская власть сегодня опирается только на силовиков, которые чувствуют себя очень тяжело. Об этом рассказал специалист по Белоруссии Андрей Суздальцев в комментарии РИА Новости Крым

Андрей Суздальцев: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Силовики очень боятся, что от них избавятся, как в свое время избавились от «Беркута» на Украине, пояснил эксперт.

«Сам по себе Минск очень озлобленный на Лукашенко город. Кроме того, там существует большое подполье, которое постоянно громят белорусские спецслужбы. Там идет очень серьезная борьба. Именно в Минске готовятся акции против власти, и этой весной они уже не всегда будут идти по сценарию августа-ноября прошлого года», — указал Суздальцев.

Власть очень боится Минска и бросает все силы на то, чтобы эти выступления сорвать, добавил политолог.