Ранее Тихановская заявила, что рассчитывает на отставку Лукашенко уже весной. По ее словам, это может произойти благодаря усилению давления на него как со стороны белорусского населения, так и со стороны Запада.
Силовики очень боятся, что от них избавятся, как в свое время избавились от «Беркута» на Украине, пояснил эксперт.
«Сам по себе Минск очень озлобленный на Лукашенко город. Кроме того, там существует большое подполье, которое постоянно громят белорусские спецслужбы. Там идет очень серьезная борьба. Именно в Минске готовятся акции против власти, и этой весной они уже не всегда будут идти по сценарию августа-ноября прошлого года», — указал Суздальцев.
Власть очень боится Минска и бросает все силы на то, чтобы эти выступления сорвать, добавил политолог.