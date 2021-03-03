Большинство украинцев с коронавирусом, которые находились на искусственной вентиляции легких (ИВЛ), скончались. Об этом 3 марта сообщили на сайте Национальной академии наук Украины

Украина и Швейцария создадут бюджетный аппарат ИВЛ © РИА Новости, Сергей Пятаков | Перейти в фотобанк

Средняя госпитальная летальность за весь период наблюдений составила почти 17%. Из почти 154 тыс. госпитализированных скончались более 26 тыс. человек.

На Украине ситуация с коронавирусом остается напряженной. Текущий карантин продлен до апреля. Украина вышла из жесткого локдауна 24 января. Массовая вакцинация в Украине началась 24 февраля. Пока на Украину поступили 500 тысяч доз вакцины Covishield. Особо тяжелая ситуация наблюдается в Прикарпатье, где заполнена уже большая часть коечного фонда и больных COVID-19 пациентов приходится укладывать в коридорах.