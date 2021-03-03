Согласно данным от начала пандемии до 1 марта этого года включительно, на почти 8,5 тыс. заболеваний зафиксировали 7,5 тыс. летальных случаев. Смертность у больных, которые находились в отделениях интенсивной терапии, — почти 77% (из 16,6 тыс. скончались более 12,6 тыс.).
Средняя госпитальная летальность за весь период наблюдений составила почти 17%. Из почти 154 тыс. госпитализированных скончались более 26 тыс. человек.
На Украине ситуация с коронавирусом остается напряженной. Текущий карантин продлен до апреля. Украина вышла из жесткого локдауна 24 января. Массовая вакцинация в Украине началась 24 февраля. Пока на Украину поступили 500 тысяч доз вакцины Covishield. Особо тяжелая ситуация наблюдается в Прикарпатье, где заполнена уже большая часть коечного фонда и больных COVID-19 пациентов приходится укладывать в коридорах.