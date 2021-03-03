Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив потребовал у властей больше вакцины от COVID-19 в связи с ростом заболеваемости в области. С обращением он выступил в эфире телеканала «Прямой» 2 марта

«Воспользовался возможностью и обратился к правительству, чтобы предоставили городу больше вакцин и помогли с вопросом развертывания дополнительных коек в учреждениях здравоохранения», — написал Марцинкив в комментарии к видео.

Мэр рассказал, что пока на город выдали только 500 вакцин. Начали вакцинировать медиков, работающих с пациентами с COVID-19. В Ивано-Франковске не знают, куда девать больных COVID-19 © РИА Новости, Антон Вергун | Перейти в фотобанк

Вакцинация в Ивано-Франковске ведется третий день. Однако сделать прививку соглашаются не все медики, отметил Марцинкив.

Накануне сообщалось, что больницы для лечения пациентов с коронавирусом в Ивано-Франковске переполнены, больных приходится размещать в коридоре. В частности, Первая городская клиническая больница заполнена на 114%.

В феврале Прикарпатье вновь попало в «красную зону» по заболеваемости коронавирусом.

Ранее в Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях на неделю был введен карантин из-за роста заболеваемости. Главный санврач Украины Виктор Ляшко объяснил это наплывом туристов на Прикарпатье.