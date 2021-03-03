Понадобится 200 лет, чтобы привить от коронавируса всех украинцев, если вакцинация против COVID-19 будет продолжаться такими же темпами. Об этом заявил 2 марта депутат Верховной Рады от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко, говооится на сайте политсилы

Гончаренко хочет превратить Кубань в украинский «остров свободы» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк словам, он открыл сайт министерства здравоохранения, где сказано, что по данным на 28 февраля первую дозу вакцины получили чуть больше 3 тысяч украинцев. Гончаренко подсчитал, что это около 600 человек в сутки. В связи с этим он отвел 200 лет на вакцинацию всех граждан.

Депутат также напомнил, что Украина последней из стран Европы начала вакцинацию.

Он раскритиковал и ситуацию с тестированием на коронавирус. По его словам, объемы тестирования значительно меньше, чем должны были быть.

Украина получила первую партию вакцины от коронавируса — 117 тысяч доз — 23 февраля. На следующий день препарат был отправлен в регионы, им начали прививать медицинский персонал. Всего Украина сможет претендовать на поставку от 2,2 до 3,7 миллиона доз AstraZeneca.