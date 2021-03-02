«Молчать — это не про нас! Я — гром, вы — волна. Держала в себе все время и уже отпустила. Мои лучшие, мои, мои, мои. Альбом "МЫ" увидит свет 12 марта», — анонсировала певица.
Также она продемонстрировала снимок, который станет обложкой нового альбома. На фото исполнительница запечатлена в черной кожаной юбке и косухе, пошитой из ткани, отделанной под золото. Примечательно, что куртка прикрывает обнаженную грудь исполнительницы лишь частично.
К слову, в 2021 году певица обещала выпустить сразу два альбома, чтобы восполнить фанатам время ожидания, проведенное на карантине.
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Крымско-татарская исполнительница Джамала (настоящее имя — Сусана Джамаладинова) представляла Украину на «Евровидении-2016» с песней «1944», посвященной депортации крымских татар.
По просьбе российской стороны оргкомитет «Евровидения» проверил композицию на политическое содержание, однако не обнаружил какого-либо нарушения регламента, поскольку песня касается исторического события.
Однако после окончания музыкального конкурса президент Украины Петр Порошенко признался, что изначально композиция называлась «Крым наш».