Украинская певица Джамала назвала точную дату выхода нового альбома и показала, как будет выглядеть обложка. Соответствующий пост артистка выложила в Instagram 2 марта

«Молчать — это не про нас! Я — гром, вы — волна. Держала в себе все время и уже отпустила. Мои лучшие, мои, мои, мои. Альбом "МЫ" увидит свет 12 марта», — анонсировала певица.

Также она продемонстрировала снимок, который станет обложкой нового альбома. На фото исполнительница запечатлена в черной кожаной юбке и косухе, пошитой из ткани, отделанной под золото. Примечательно, что куртка прикрывает обнаженную грудь исполнительницы лишь частично.

Каменских призналась, что мечтает о ребенке © Настя Каменских/Инстаграм

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Крымско-татарская исполнительница Джамала (настоящее имя — Сусана Джамаладинова) представляла Украину на «Евровидении-2016» с песней «1944», посвященной депортации крымских татар.

По просьбе российской стороны оргкомитет «Евровидения» проверил композицию на политическое содержание, однако не обнаружил какого-либо нарушения регламента, поскольку песня касается исторического события.

Однако после окончания музыкального конкурса президент Украины Петр Порошенко признался, что изначально композиция называлась «Крым наш».