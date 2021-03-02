Украинская исполнительница Оля Полякова, которую часто называют «королевой ночи» за одноименную песню, предложила фанатам обсудить разницу в размере двух ее грудей. Соответствующий пост артистка разместила в Instagram

Каменских призналась, что мечтает о ребенке © Настя Каменских/Инстаграм

«Почему одна сиська больше, а вторая меньше?! Люди, скажите, какая сиська лучше?» — спросила певица.

Позже она прямо в кадре поправила и ту часть нижнего белья, что обычно находится под юбкой, пожаловавшись, что концертная одежда очень неудобная. Видео исполнительница озаглавила словом «пчелка», на что тоже обратили внимание фолловеры.

«Вы гусеница перетянутая», «Вату из-под груди вынь», «Это не кошмар. Это позорище», «Я еще таких чокнутых не видел», «Что с грудью??», «Без комплексов», «Красоту ничем не испортить», — написали в ответ подписчики.

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Певице Оле Поляковой 37 лет, она уроженка Винницы. Окончила Киевский национальный университет культуры по классу эстрадного вокала и Киевскую национальную музыкальную академию Украины имени Чайковского. Имеет диплом оперной певицы.

При этом репертуар исполнительницы совсем не классический. Самые известные ее хиты «Шлепки», «Королева ночи» и «Норная жрица».