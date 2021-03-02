Глава Минздрава Украины Максим Степанов сообщил, что чувствует себя хорошо после прививки препаратом Covishield. Об этом он заявил на брифинге 2 марта

«Вместе с медиками сделал прививку препаратом от AstraZeneca CoviShield и на собственном примере доказал необходимость вакцинации как одного из основных этапов борьбы с COVID-19. Хочу разочаровать сторонников "теории зрады" — чувствую себя абсолютно нормально и продолжаю выполнять свои обязанности как вчера, так и сегодня», — сказал Стаепанов.

По его словам, Минздрав обеспечил украинцев качественной вакциной, разработанной одной из ведущих компаний мира — AstraZeneca — вместе с Оксфордским университетом. Этот препарат, отмечает Степанов, в настоящее время используется в таких странах, как Австралия, Южная Корея, Великобритания, а также в странах ЕС.

Порошенко назвал «говном» закупленную властями Украины вакцину © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В феврале препарат Covishield официально зарегистрировали на Украине для экстренного использования, 24 февраля в стране стартовала вакцинация.

В первую партию вошли 500 тысяч доз вакцины, разработанной Оксфордским университетом совместно с британско-шведской компанией AstraZeneca. Медпрепарат производится на мощностях индийской компании Serum Institute of India.