Полиция рассматривает две версии возникновения пожара, который вспыхнул в больнице Черновцов 27 февраля. Об этом 1 марта сообщили в агентстве АСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах

В полиции сообщили, что на сегодняшний день расследуются две основные версии возгорания. Причиной пожара в больнице Черновцов стал кипятильник - СМИ © dsns.gov.ua

«Пожар произошел или при нарушении правил использования бытовых приборов самими же пациентами больницы, или из-за их неосторожного обращения с огнем», — сказал и.о. начальника Следственного управления ГУНП в Черновицкой области Демьян Голянский.

По факту пожара ведется расследование по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины «Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности». Запланировано провести ряд экспертиз.

Пожар в Черновицкой больнице №1 произошел 27 февраля. Один человек погиб сразу, еще одного госпитализировали в больницу с ожогами 75% тела. Позднее он скончался.

Первой версией возгорания был назван взрыв кислородной трубы. Позже в полиции сообщили, что один из пациентов оставил без присмотра включенный кипятильник, что и привело к пожару. Пациент скончался от вдыхания угарного газа.