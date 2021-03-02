Глава министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков 1 марта в эфире «1+1» сравнил себя с ангелом в ответ на заявления протестующих

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«Я вам скажу: может, Аваков — ангел, что терпит это все, в том числе такое обращение. Такое же тоже может быть», — заявил Аваков.

Он отметил, что его работа требует от него иногда быть твердым, иногда лиричным, иногда человечным, а часто жестким.

«Когда на нас "наезжают" или несправедливо критикуют, кто-то закидывает последними словами, я их (команду МВД) собираю и говорю: "Так ребята, не сахарные, не растаем. Вы знаете, на какую работу пришли, делайте свое дело, а потом разберемся"», — рассказал глава МВД.

Аваков был назначен министром внутренних дел Украины 27 февраля 2014 года. Его переназначили на должность 29 августа 2019-го. Он один из двух министров предыдущего правительства, который остался в кабмине при новой власти. После отставки правительства Алексея Гончарука в марте 2020 года также сохранил должность.