На митингах националистов на Украине Авакова не раз называли чертом.
«Я вам скажу: может, Аваков — ангел, что терпит это все, в том числе такое обращение. Такое же тоже может быть», — заявил Аваков.
Он отметил, что его работа требует от него иногда быть твердым, иногда лиричным, иногда человечным, а часто жестким.
«Когда на нас "наезжают" или несправедливо критикуют, кто-то закидывает последними словами, я их (команду МВД) собираю и говорю: "Так ребята, не сахарные, не растаем. Вы знаете, на какую работу пришли, делайте свое дело, а потом разберемся"», — рассказал глава МВД.
Аваков был назначен министром внутренних дел Украины 27 февраля 2014 года. Его переназначили на должность 29 августа 2019-го. Он один из двух министров предыдущего правительства, который остался в кабмине при новой власти. После отставки правительства Алексея Гончарука в марте 2020 года также сохранил должность.