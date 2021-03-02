Украинские власти прячут приоритетные вопросы экономического развития страны за расширением программы по дорожной инфраструктуре. Об этом экономический эксперт Института Growford Виктор Скаршевский сказал в интервью изданию Украина.ру

Капитальные инвестиции в украинскую экономику резко сократились © РИА Новости, Роман Галкин | Перейти в фотобанк Кирилла Тимошенко, курирующий проект «Большое строительство», заявил, что в этом году программа будет расширена, в частности, на такие направления, как доступное ипотечное кредитование и финансовый лизинг, развитие региональных авиахабов, создание государственного авиаперевозчика, развитие сети пригородных экспрессов и скоростных поездов.

По словам Скаршевского, анонсировать подобные вещи — все равно что озвучивать число пенсионеров, которым в этом году правительство выплатит пенсии, или занятых, которые получат зарплату.

«Вы покажите программу экономического развития страны: на чем мы будем зарабатывать деньги? Это же все больше распределение денег… За всеми разговорами про дороги теряется суть экономической политики и ядро экономики. Это производство, это промышленность, это экспорт, это импортозамещение. Это есть приоритет, а не расширение программы по дорожной инфраструктуре», — заявил экономист.

Он напомнил, что машиностроение на Украине в прошлом году сократилось на 20%, и сегодня ситуация не меняется, потому что нет ни новых заказов, ни модернизации, ни строительства новых предприятий. Также эксперт указал на потерю рынков сбыта, которые не расширяются по продукции с высокой добавленной стоимостью.

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