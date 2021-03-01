Решение президента Украины Владимира Зеленского ввести санкции в отношении оппозиционных каналов юридически никчемное. За это после окончания его каденции может наступить ответственность. Об этом рассказал украинский политолог Кирилл Молчанов в интервью изданию Украина.ру

Кирилл Молчанов: При Порошенко воровали на армии, а при Зеленском начинают воровать на дорогах © Facebook, Кирилл Молчанов

«Он очень плохо воспринимает критику, которая бьет по его популярности. На этих каналах особо не скупились на «комплименты» Зеленскому: о тарифах, о вакцинах, об отсутствии прогресса по Донбассу. Можно сказать, что его рейтинг медиа и уничтожили. Он у него и так падал, но они это падение ускорили», — считает Молчанов.

Вряд ли закрытие телеканалов как-то остановит падение его рейтинга, потому что реальных дел у него нет, соответственно закрывай не закрывай СМИ, более популярным это его не сделает в Украине, заключил собеседник издания.

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