Эксперт считает, что это решение связано с болезненным восприятием Зеленским любой критики.
«Он очень плохо воспринимает критику, которая бьет по его популярности. На этих каналах особо не скупились на «комплименты» Зеленскому: о тарифах, о вакцинах, об отсутствии прогресса по Донбассу. Можно сказать, что его рейтинг медиа и уничтожили. Он у него и так падал, но они это падение ускорили», — считает Молчанов.
Вряд ли закрытие телеканалов как-то остановит падение его рейтинга, потому что реальных дел у него нет, соответственно закрывай не закрывай СМИ, более популярным это его не сделает в Украине, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.