Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Накануне вечером Владимир Зеленский ввел санкции против оппозиционных украинских СМИ и их владельца, депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тараса Козака. После этого «112.Украина», NewsOne и ZIK и ряд других каналов прекратили вещание.
- Кирилл, на ваш взгляд, почему и зачем Зеленский решился на такой шаг? Ведь даже Порошенко на такое в свое время не пошел.
— Порошенко был политиком, скажем так, более искусным. А насчет Зеленского — не думаю, что это была его идея, ему, как всегда, какие-то советники подсунули, потому что решение абсолютно юридически никчемное. И вообще за это после окончания его каденции может наступить ответственность. Это во-первых.
А во-вторых, я думаю, что это связано с болезненным восприятием Зеленским любой критики. Он очень плохо воспринимает критику, которая бьет по его популярности. На этих каналах особо не скупились на «комплименты» Зеленскому: о тарифах, о вакцинах, об отсутствии прогресса по Донбассу. Можно сказать, что его рейтинг медиа и уничтожили. Он у него и так падал, но они это падение ускорили.
Поэтому от безысходности, скорее всего. Можно это трактовать так, что Зеленский просто принял волюнтаристское решение позакрывать рот всем тем, кто его критикует. Вряд ли это как-то остановит падение его рейтинга, потому что реальных дел у него нет, соответственно закрывай не закрывай СМИ, более популярным это его не сделает в Украине.
- Оппозиция уже заявила, что готовит ему импичмент. Как считаете, это вообще возможно?
— На это голосов нет, да и процедура очень сложная. Скорее всего, это информационный ход и никакого импичмента не будет, но, повторюсь, с юридической точки зрения указ Зеленского просто нарушает все, что только можно. Поэтому, когда он закончит свою каденцию, я уверен, что его будут догонять уголовным преследованием за подобные решения, которые являются абсолютно незаконными.
- Сейчас это решение можно оспорить?
— Конечно, его оспорят, подадут в суд. Посмотрим, как это будет выполняться.
Очень важно посмотреть, какой будет реакция всяких иностранных западных посольств, будет ли она, там, ПАСЕ, ООН. Если будут какие-то возмущения исходить извне, я не исключаю, что власть может пойти на попятную. Хотя, честно говоря, в этой ситуации, если, условно, через неделю каналы заработают опять, это будет просто такой сильный имиджевый удар по Зеленскому — окончательно станет понятно, что он уже ничего не контролирует и ни на что не влияет. Не знаю, как там с импичментом, но это точно снизит его шансы досидеть до конца каденции.
- Каких в принципе шагов стоит ожидать от оппозиции?
— Если брать ОПЗЖ, у них есть телеканал «Интер», крупнейший в Украине.
Я уверен, что подобные действия сделают партию более популярной, она и так уже, по опросам, на первом месте. Скорее всего, после вчерашних действий рейтинг «Слуги народа» и Зеленского еще больше упадет, особенно в категории граждан, которые были к нему лояльны, но которые не воспринимают такие диктаторские методы.
Такого в свое время не делал даже Порошенко, понимая, что это полный волюнтаризм.