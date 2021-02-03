Зеленский болезненно относится к любой критике в СМИ, из-за чего и принял волюнтаристское решение закрыть оппозиционные телеканалы, считает украинский политолог Кирилл Молчанов

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.

Накануне вечером Владимир Зеленский ввел санкции против оппозиционных украинских СМИ и их владельца, депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тараса Козака. После этого «112.Украина», NewsOne и ZIK и ряд других каналов прекратили вещание.

- Кирилл, на ваш взгляд, почему и зачем Зеленский решился на такой шаг? Ведь даже Порошенко на такое в свое время не пошел.

— Порошенко был политиком, скажем так, более искусным. А насчет Зеленского — не думаю, что это была его идея, ему, как всегда, какие-то советники подсунули, потому что решение абсолютно юридически никчемное. И вообще за это после окончания его каденции может наступить ответственность. Это во-первых.

Кирилл Молчанов: кто он © Facebook, Денис Жарких

Поэтому от безысходности, скорее всего. Можно это трактовать так, что Зеленский просто принял волюнтаристское решение позакрывать рот всем тем, кто его критикует. Вряд ли это как-то остановит падение его рейтинга, потому что реальных дел у него нет, соответственно закрывай не закрывай СМИ, более популярным это его не сделает в Украине.

- Оппозиция уже заявила, что готовит ему импичмент. Как считаете, это вообще возможно?

— На это голосов нет, да и процедура очень сложная. Скорее всего, это информационный ход и никакого импичмента не будет, но, повторюсь, с юридической точки зрения указ Зеленского просто нарушает все, что только можно. Поэтому, когда он закончит свою каденцию, я уверен, что его будут догонять уголовным преследованием за подобные решения, которые являются абсолютно незаконными.

- Сейчас это решение можно оспорить?

— Конечно, его оспорят, подадут в суд. Посмотрим, как это будет выполняться.

Демократическая цензура: почему на Украине закрыли три телеканала © Facebook, скриншот с видео NEWSONE TV | Facebook, скриншот с видео NEWSONE TV | Перейти в фотобанк

- Каких в принципе шагов стоит ожидать от оппозиции?

— Если брать ОПЗЖ, у них есть телеканал «Интер», крупнейший в Украине.

Я уверен, что подобные действия сделают партию более популярной, она и так уже, по опросам, на первом месте. Скорее всего, после вчерашних действий рейтинг «Слуги народа» и Зеленского еще больше упадет, особенно в категории граждан, которые были к нему лояльны, но которые не воспринимают такие диктаторские методы.

Такого в свое время не делал даже Порошенко, понимая, что это полный волюнтаризм.