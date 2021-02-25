Российский телеканал ТНТ анонсировал новый развлекательный проект «Музыкальная интуиция», в каждом выпуске которого звездные гости должны будут угадывать, кто из выступающих на сцене участников является настоящим музыкантом, а кто нет. Об этом 25 февраля написал сайт «Кино Mail.ru»

Азамат Мусагалиев, а искателями реальных вокалистов представители шоу-бизнеса: Пелагея, Егор Крид, Полина Гагарина, Александр Ревва, Гарик Харламов и другие.

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Поучаствуют в проекте и медийные уроженцы Украины: Ани Лорак, Ёлка, Вера Брежнева и Иван Дорн. Последний стал открывателем шоу, его зрители увидят в первом выпуске, где он сразится с коллегой из России Сергеем Лазаревым.

«Теперь я точно понял, что почти невозможно по внешнему виду определить певца, хотя, даже промахнувшись, можно наткнуться на яркого артиста, но уже в комедийном жанре», — сказал Лазарев.

Премьера «Музыкальной интуиции» с участием украинских звезд запланирована на 27 февраля.