Ведущим шоу выступит уроженец Астраханской области Азамат Мусагалиев, а искателями реальных вокалистов представители шоу-бизнеса: Пелагея, Егор Крид, Полина Гагарина, Александр Ревва, Гарик Харламов и другие.
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Поучаствуют в проекте и медийные уроженцы Украины: Ани Лорак, Ёлка, Вера Брежнева и Иван Дорн. Последний стал открывателем шоу, его зрители увидят в первом выпуске, где он сразится с коллегой из России Сергеем Лазаревым.
«Теперь я точно понял, что почти невозможно по внешнему виду определить певца, хотя, даже промахнувшись, можно наткнуться на яркого артиста, но уже в комедийном жанре», — сказал Лазарев.
Премьера «Музыкальной интуиции» с участием украинских звезд запланирована на 27 февраля.