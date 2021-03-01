Лидера украинской группы «Вопли Видоплясова» Олега Скрипку обвинили в нарушении авторских прав. Причиной стал новый клип коллектива на трек Two Colors, это англоязычная версия украинской песни «Два цвета» композитора Александра Билаша и поэта Дмитрия Павлычко. Одного из них на днях Скрипка решил не упоминать как автора в своей записи в Instagram

«"Красный — любовь, а черный — то печаль" — легендарные строки культовой песни Дмитрия Павлычко зазвучали на английском и получили неожиданную визуализацию», — презентовал новый клип своего коллектива Скрипка.

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Автором клипа выступила украинский режиссер Елена Винярская. Под видео указано, что оно «адаптирует два национальных цвета — красный и черный, что "осовременивает" традиционный этнокод».

Пост Скрипки увидели несколько тысяч человек, в том числе и дочь не упомянутого музыкантом Александра Билаша Олеся. Что она думает по этому поводу, наследница композитора написала у себя в Facebook, напомнив певцу об авторских правах. Скрипка выпил синий кофе и рассказал, чем Ивано-Франковск лучше Сан-Франциско © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

«Сказать, что я поражена, не сказать ничего о моих ощущениях. Кроме того, что посмотрела почти фильм ужасов, еще и услышала в нем мелодию отца "Два цвета". А прочитав о новом клипе Скрипки, поняла, что это он написал этот "шедевр" по мотивам гениальной поэзии Дмитрия Павлычко. Куда же делась фамилия композитора Александра Билаша?» — задалась вопросом женщина.

Олеся Билаш также уточнила у лидера «Воплей», о каком именно генетическом коде говорится в клипе группы, констатировав, что ей «страшно за перспективу украинской музыкальной культуры», ведь «ни один народ такому коду не порадовался бы».