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Осужденный американец собирал биоматериал россиян - ФСБ РФ

Осужденный американец собирал биоматериал россиян - ФСБ РФ - 27.12.2024 Украина.ру

Осужденный американец собирал биоматериал россиян - ФСБ РФ

Гражданин США Джин Спектор, который несколько дней назад был приговорен Мосгорсудом к 15 годам колонии за шпионаж, собирал медицинские данные. На их основе в США планировали создать систему генетического скрининга населения РФ, а затем и биологическое оружие, разработанное на его основе

2024-12-27T10:49

2024-12-27T10:49

2024-12-27T10:49

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Об этом 27 декабря сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. В ведомстве уточнили, что Спектор действовал "в интересах Пентагона и аффилированной с ним коммерческой организации".Джин (при рождении - Евгений) Спектор родился в Ленинграде, позднее переехал в США, где получил там гражданство. Злоумышленник занимал должность председателя совета директоров ГК "Медполимерпром", которая выпускала лекарства от онкологических заболеваний.Арестовали гражданина США в августе 2023 года. Вердикт суда - 15 лет колонии строгого режима и штраф в размере 14-ти миллионов рублей. Слушания проходили в закрытом режиме из-за секретности.Именно об американской разработке биологического оружия, нацеленного на определенные расовые группы, и говорил все последние года начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.В частности, он сообщал о том, что Соединенные Штаты работают над изучением мутаций новых вирусов для подготовки к очередной пандемии.Он заострял внимание на том, что прослеживается четкая тенденция: вирусы заболеваний, которые попадают в зону интересов Пентагона, в дальнейшем получают пандемическое распространение, а американские фармкомпании получают прибыть от производства вакцин и лекарственных препаратов.США создают компоненты биологического оружия вокруг границ России - МинобороныСтало известно, куда лаборатории Пентагона отправляли генетический материал украинцевХолера и сибирская язва: специалисты Минобороны РФ начали исследование патогенов, обнаруженных на УкраинеГенерал Кириллов был убит 17 декабря в Москве украинскими агентами, установившими взрывное устройство на один из самокатов, стоящих в его дворе.Другие темы: Житель Сахалина добывал для СБУ военные сведения в Белгородской области — ФСБ.

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новости, россия, сша, игорь кириллов, фсб, пентагон, минобороны, биологическое оружие