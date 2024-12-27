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Осужденный американец собирал биоматериал россиян - ФСБ РФ
Осужденный американец собирал биоматериал россиян - ФСБ РФ - 27.12.2024 Украина.ру
Осужденный американец собирал биоматериал россиян - ФСБ РФ
Гражданин США Джин Спектор, который несколько дней назад был приговорен Мосгорсудом к 15 годам колонии за шпионаж, собирал медицинские данные. На их основе в США планировали создать систему генетического скрининга населения РФ, а затем и биологическое оружие, разработанное на его основе
2024-12-27T10:49
2024-12-27T10:49
2024-12-27T10:49
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игорь кириллов
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пентагон
минобороны
биологическое оружие
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Об этом 27 декабря сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. В ведомстве уточнили, что Спектор действовал "в интересах Пентагона и аффилированной с ним коммерческой организации".Джин (при рождении - Евгений) Спектор родился в Ленинграде, позднее переехал в США, где получил там гражданство. Злоумышленник занимал должность председателя совета директоров ГК "Медполимерпром", которая выпускала лекарства от онкологических заболеваний.Арестовали гражданина США в августе 2023 года. Вердикт суда - 15 лет колонии строгого режима и штраф в размере 14-ти миллионов рублей. Слушания проходили в закрытом режиме из-за секретности.Именно об американской разработке биологического оружия, нацеленного на определенные расовые группы, и говорил все последние года начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.В частности, он сообщал о том, что Соединенные Штаты работают над изучением мутаций новых вирусов для подготовки к очередной пандемии.Он заострял внимание на том, что прослеживается четкая тенденция: вирусы заболеваний, которые попадают в зону интересов Пентагона, в дальнейшем получают пандемическое распространение, а американские фармкомпании получают прибыть от производства вакцин и лекарственных препаратов.США создают компоненты биологического оружия вокруг границ России - МинобороныСтало известно, куда лаборатории Пентагона отправляли генетический материал украинцевХолера и сибирская язва: специалисты Минобороны РФ начали исследование патогенов, обнаруженных на УкраинеГенерал Кириллов был убит 17 декабря в Москве украинскими агентами, установившими взрывное устройство на один из самокатов, стоящих в его дворе.Другие темы: Житель Сахалина добывал для СБУ военные сведения в Белгородской области — ФСБ.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, сша, игорь кириллов, фсб, пентагон, минобороны, биологическое оружие
Новости, Россия, США, Игорь Кириллов, ФСБ, Пентагон, Минобороны, биологическое оружие
Осужденный американец собирал биоматериал россиян - ФСБ РФ
Гражданин США Джин Спектор, который несколько дней назад был приговорен Мосгорсудом к 15 годам колонии за шпионаж, собирал медицинские данные. На их основе в США планировали создать систему генетического скрининга населения РФ, а затем и биологическое оружие, разработанное на его основе
Об этом 27 декабря сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. В ведомстве уточнили, что Спектор действовал "в интересах Пентагона и аффилированной с ним коммерческой организации".
"Осуществил сбор и передачу иностранной стороне различных сведений по биотехнологической и биомедицинской тематикам, в том числе составляющих государственную тайну", - отметили в ФСБ.
Джин (при рождении - Евгений) Спектор родился в Ленинграде
, позднее переехал в США, где получил там гражданство. Злоумышленник занимал должность председателя совета директоров ГК "Медполимерпром", которая выпускала лекарства от онкологических заболеваний.
Арестовали гражданина США в августе 2023 года. Вердикт суда - 15 лет колонии строгого режима и штраф в размере 14-ти миллионов рублей. Слушания проходили в закрытом режиме из-за секретности.
Именно об американской разработке биологического оружия, нацеленного на определенные расовые группы, и говорил все последние года начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов
.
В частности, он сообщал о том, что Соединенные Штаты работают над изучением мутаций новых вирусов для подготовки к очередной пандемии.
"Проекты американского военного ведомства направлены, прежде всего, на изучение потенциальных агентов биологического оружия – сибирской язвы, туляремии, коронавирусов, а также возбудителей экономически значимых инфекций – патогенного гриппа птиц, африканской чумы свиней", - отмечал Кириллов.
Он заострял внимание на том, что прослеживается четкая тенденция: вирусы заболеваний, которые попадают в зону интересов Пентагона, в дальнейшем получают пандемическое распространение, а американские фармкомпании получают прибыть от производства вакцин и лекарственных препаратов.
Генерал Кириллов был убит 17 декабря в Москве
украинскими агентами, установившими взрывное устройство на один из самокатов, стоящих в его дворе.