Осужденный американец собирал биоматериал россиян - ФСБ РФ - 27.12.2024 Украина.ру
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Осужденный американец собирал биоматериал россиян - ФСБ РФ
Осужденный американец собирал биоматериал россиян - ФСБ РФ - 27.12.2024 Украина.ру
Осужденный американец собирал биоматериал россиян - ФСБ РФ
Гражданин США Джин Спектор, который несколько дней назад был приговорен Мосгорсудом к 15 годам колонии за шпионаж, собирал медицинские данные. На их основе в США планировали создать систему генетического скрининга населения РФ, а затем и биологическое оружие, разработанное на его основе
2024-12-27T10:49
2024-12-27T10:49
новости
россия
сша
игорь кириллов
фсб
пентагон
минобороны
биологическое оружие
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Об этом 27 декабря сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. В ведомстве уточнили, что Спектор действовал "в интересах Пентагона и аффилированной с ним коммерческой организации".Джин (при рождении - Евгений) Спектор родился в Ленинграде, позднее переехал в США, где получил там гражданство. Злоумышленник занимал должность председателя совета директоров ГК "Медполимерпром", которая выпускала лекарства от онкологических заболеваний.Арестовали гражданина США в августе 2023 года. Вердикт суда - 15 лет колонии строгого режима и штраф в размере 14-ти миллионов рублей. Слушания проходили в закрытом режиме из-за секретности.Именно об американской разработке биологического оружия, нацеленного на определенные расовые группы, и говорил все последние года начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.В частности, он сообщал о том, что Соединенные Штаты работают над изучением мутаций новых вирусов для подготовки к очередной пандемии.Он заострял внимание на том, что прослеживается четкая тенденция: вирусы заболеваний, которые попадают в зону интересов Пентагона, в дальнейшем получают пандемическое распространение, а американские фармкомпании получают прибыть от производства вакцин и лекарственных препаратов.США создают компоненты биологического оружия вокруг границ России - МинобороныСтало известно, куда лаборатории Пентагона отправляли генетический материал украинцевХолера и сибирская язва: специалисты Минобороны РФ начали исследование патогенов, обнаруженных на УкраинеГенерал Кириллов был убит 17 декабря в Москве украинскими агентами, установившими взрывное устройство на один из самокатов, стоящих в его дворе.Другие темы: Житель Сахалина добывал для СБУ военные сведения в Белгородской области — ФСБ.
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новости, россия, сша, игорь кириллов, фсб, пентагон, минобороны, биологическое оружие
Новости, Россия, США, Игорь Кириллов, ФСБ, Пентагон, Минобороны, биологическое оружие

Осужденный американец собирал биоматериал россиян - ФСБ РФ

10:49 27.12.2024
 
© ФСБ РФ / Перейти в фотобанкОглашение приговора американцу Д. Спектору по делу о шпионаже
Оглашение приговора американцу Д. Спектору по делу о шпионаже
© ФСБ РФ
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Гражданин США Джин Спектор, который несколько дней назад был приговорен Мосгорсудом к 15 годам колонии за шпионаж, собирал медицинские данные. На их основе в США планировали создать систему генетического скрининга населения РФ, а затем и биологическое оружие, разработанное на его основе
Об этом 27 декабря сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. В ведомстве уточнили, что Спектор действовал "в интересах Пентагона и аффилированной с ним коммерческой организации".
"Осуществил сбор и передачу иностранной стороне различных сведений по биотехнологической и биомедицинской тематикам, в том числе составляющих государственную тайну", - отметили в ФСБ.
Джин (при рождении - Евгений) Спектор родился в Ленинграде, позднее переехал в США, где получил там гражданство. Злоумышленник занимал должность председателя совета директоров ГК "Медполимерпром", которая выпускала лекарства от онкологических заболеваний.
Арестовали гражданина США в августе 2023 года. Вердикт суда - 15 лет колонии строгого режима и штраф в размере 14-ти миллионов рублей. Слушания проходили в закрытом режиме из-за секретности.
Именно об американской разработке биологического оружия, нацеленного на определенные расовые группы, и говорил все последние года начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
В частности, он сообщал о том, что Соединенные Штаты работают над изучением мутаций новых вирусов для подготовки к очередной пандемии.
"Проекты американского военного ведомства направлены, прежде всего, на изучение потенциальных агентов биологического оружия – сибирской язвы, туляремии, коронавирусов, а также возбудителей экономически значимых инфекций – патогенного гриппа птиц, африканской чумы свиней", - отмечал Кириллов.
Он заострял внимание на том, что прослеживается четкая тенденция: вирусы заболеваний, которые попадают в зону интересов Пентагона, в дальнейшем получают пандемическое распространение, а американские фармкомпании получают прибыть от производства вакцин и лекарственных препаратов.
США создают компоненты биологического оружия вокруг границ России - Минобороны
Стало известно, куда лаборатории Пентагона отправляли генетический материал украинцев
Холера и сибирская язва: специалисты Минобороны РФ начали исследование патогенов, обнаруженных на Украине
Генерал Кириллов был убит 17 декабря в Москве украинскими агентами, установившими взрывное устройство на один из самокатов, стоящих в его дворе.
Другие темы: Житель Сахалина добывал для СБУ военные сведения в Белгородской области — ФСБ.
 
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