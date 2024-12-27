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Китай может выступить посредником на переговорах по Украине - Вучич
Китай может выступить посредником на переговорах по Украине - Вучич - 27.12.2024 Украина.ру
Китай может выступить посредником на переговорах по Украине - Вучич
Китай может выступить посредником на переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в интервью немецкой газете Handelsblatt
2024-12-27T11:53
2024-12-27T11:53
2024-12-27T11:53
новости
китай
александр вучич
си цзиньпин
украина
сербия
виктория титова
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"После моих переговоров с (председателем КНР - ред.) Си Цзиньпином я предполагаю, что Китай выступит посредником. Это было бы хорошим знаком, поскольку Китай мог бы оказать большее влияние на Москву", - сказал Вучич.По его словам, Си Цзиньпин высказал предположение, что переговоры о перемирии начнутся с января.Весной Китай и Бразилия совместно опубликовали план политического урегулирования конфликта на Украине из шести пунктов, который получил положительные отзывы от более чем 100 стран. В пятницу посол России в Китае Игорь Моргулов заявил, что многое из предлагаемых Китаем идей может быть взято за основу в дальнейшей работе на различных треках по урегулированию на Украине.Подробнее о возможных переговорах - в материале Виктории Титовой Лавров назвал условия для переговоров на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, китай, александр вучич, си цзиньпин, украина, сербия, виктория титова
Новости, Китай, Александр Вучич, Си Цзиньпин, Украина, Сербия, Виктория Титова
Китай может выступить посредником на переговорах по Украине - Вучич
Китай может выступить посредником на переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в интервью немецкой газете Handelsblatt
"После моих переговоров с (председателем КНР - ред.) Си Цзиньпином я предполагаю, что Китай выступит посредником. Это было бы хорошим знаком, поскольку Китай мог бы оказать большее влияние на Москву", - сказал Вучич.
По его словам, Си Цзиньпин высказал предположение, что переговоры о перемирии начнутся с января.
"Он имел в виду вступление в должность нового президента в США. Я надеюсь, что с этого момента начнется разговор о мире", - добавил Вучич, отметив, что обеспокоен возможностью новой эскалации конфликта.
Весной Китай и Бразилия
совместно опубликовали план политического урегулирования конфликта на Украине из шести пунктов, который получил положительные отзывы от более чем 100 стран.
В пятницу посол России
в Китае Игорь Моргулов заявил, что многое из предлагаемых Китаем идей может быть взято за основу в дальнейшей работе на различных треках по урегулированию на Украине.
Подробнее о возможных переговорах - в материале Виктории Титовой Лавров назвал условия для переговоров на сайте Украина.ру.