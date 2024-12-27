Китай может выступить посредником на переговорах по Украине - Вучич - 27.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241227/1060011718.html
Китай может выступить посредником на переговорах по Украине - Вучич
Китай может выступить посредником на переговорах по Украине - Вучич - 27.12.2024 Украина.ру
Китай может выступить посредником на переговорах по Украине - Вучич
Китай может выступить посредником на переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в интервью немецкой газете Handelsblatt
2024-12-27T11:53
2024-12-27T11:53
новости
китай
александр вучич
си цзиньпин
украина
сербия
виктория титова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103372/15/1033721532_0:107:3263:1942_1920x0_80_0_0_366fa079b3bf2862447b67d933ef4167.jpg
"После моих переговоров с (председателем КНР - ред.) Си Цзиньпином я предполагаю, что Китай выступит посредником. Это было бы хорошим знаком, поскольку Китай мог бы оказать большее влияние на Москву", - сказал Вучич.По его словам, Си Цзиньпин высказал предположение, что переговоры о перемирии начнутся с января.Весной Китай и Бразилия совместно опубликовали план политического урегулирования конфликта на Украине из шести пунктов, который получил положительные отзывы от более чем 100 стран. В пятницу посол России в Китае Игорь Моргулов заявил, что многое из предлагаемых Китаем идей может быть взято за основу в дальнейшей работе на различных треках по урегулированию на Украине.Подробнее о возможных переговорах - в материале Виктории Титовой Лавров назвал условия для переговоров на сайте Украина.ру.
китай
украина
сербия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103372/15/1033721532_265:0:2996:2048_1920x0_80_0_0_a3afd79886a0c813561e8c4fe667868a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, китай, александр вучич, си цзиньпин, украина, сербия, виктория титова
Новости, Китай, Александр Вучич, Си Цзиньпин, Украина, Сербия, Виктория Титова

Китай может выступить посредником на переговорах по Украине - Вучич

11:53 27.12.2024
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВизит главы МИД РФ С. Лаврова в Сербию
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Сербию
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Китай может выступить посредником на переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в интервью немецкой газете Handelsblatt
"После моих переговоров с (председателем КНР - ред.) Си Цзиньпином я предполагаю, что Китай выступит посредником. Это было бы хорошим знаком, поскольку Китай мог бы оказать большее влияние на Москву", - сказал Вучич.
По его словам, Си Цзиньпин высказал предположение, что переговоры о перемирии начнутся с января.
"Он имел в виду вступление в должность нового президента в США. Я надеюсь, что с этого момента начнется разговор о мире", - добавил Вучич, отметив, что обеспокоен возможностью новой эскалации конфликта.
Весной Китай и Бразилия совместно опубликовали план политического урегулирования конфликта на Украине из шести пунктов, который получил положительные отзывы от более чем 100 стран.
В пятницу посол России в Китае Игорь Моргулов заявил, что многое из предлагаемых Китаем идей может быть взято за основу в дальнейшей работе на различных треках по урегулированию на Украине.
Подробнее о возможных переговорах - в материале Виктории Титовой Лавров назвал условия для переговоров на сайте Украина.ру.
 
НовостиКитайАлександр ВучичСи ЦзиньпинУкраинаСербияВиктория Титова
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:42Пора объявлять "Игру в кальмара": врио президента Южной Кореи признал свой импичмент
13:28Грядут досрочные выборы: президент ФРГ решил распустить бундестаг
13:19В Харьковской области и ДНР: освобождены новые населенные пункты
13:16Президент Белоруссии сравнил жизнь с тельняшкой
13:11"Русские хотели договориться". Американский профессор рассказал, как Запад готовил войну с Россией
13:10Сословное общество серьёзных людей. Главные признаки украинской деградации
13:01Китай — посредник, США - собственники, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 27 декабря
12:49Картаполов сказал, что ждет норвежцев за отказ спасти российских моряков
12:38ФСБ предотвратила теракт: исламисты пытались взорвать отдел полиции в Москве
12:36В Пентагоне молчат, в России пересчитывают 15 млн: что известно о сбитом F-16 и награде за него
12:01"Дикая гусыня" оказалась кадровым военным Дании: вторжение в Курскую область признано терактом
11:53Китай может выступить посредником на переговорах по Украине - Вучич
11:39Медведев призвал отомстить Европе за "Урсу Майор"
11:17Следком обвинил бывших глав администрации президента Украины в преступлениях в Донбассе
10:49Осужденный американец собирал биоматериал россиян - ФСБ РФ
10:37Житель Сахалина добывал для СБУ военные сведения в Белгородской области — ФСБ
10:28ВСУ не смогли дождаться Трампа: ВС РФ зачистили городскую застройку в Курахово
09:40Суджа и 14 миллионов кубометров газа. Главное на Украине на утро 27 декабря
09:34Собянин рассказал, как Москва помогает Донецку и Луганску
08:45В аэропорту Сочи приостановили полеты - Росавиация
Лента новостейМолния