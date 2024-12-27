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Медведев призвал отомстить Европе за "Урсу Майор"

Медведев призвал отомстить Европе за "Урсу Майор" - 27.12.2024 Украина.ру

Медведев призвал отомстить Европе за "Урсу Майор"

Случай с тонущими российскими моряками с судна "Урса Майор", которых отказалось принять на борт судно под флагом Норвегии Oslo Carrier 3, прощать Европе нельзя. Об этом в своем телеграм-канале написал зампред Совебеза РФ Дмитрий Медведев

2024-12-27T11:39

2024-12-27T11:39

2024-12-27T11:39

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Он отметил, что после того, как завершится гибридная война Запада против РФ, то Европа должна быть наказана всеми доступными средствами, поэтому нужно помогать любым деструктивным процессам, которые там происходят."Урса Майор" - грузовое судно, построенное в 2009 году. Оно вышло из Санкт-Петербурга под флагом России примерно две недели назад. Корабль должен был прийти в порт Владивостока 22 января. Однако несколько дней назад транспортная компания "Оборонлогистика", которой принадлежало судно, сообщила, что оно затонуло в Средиземном море.В компании отметили, что вероятнее всего причиной ЧП стал теракт, так как с правого борта корабля произошли сразу три взрыва. Проходившее мимо судно Oslo Carrier 3, шедшее под флагом Норвегии, отказалось принять на свой борт российских моряков. Это сделали их испанские коллеги.Из 16 членов экипажа 14 спасены, двое пропали без вести. По данным испанского издания Español, в спасательных работах были задействованы несколько кораблей, в том числе испанское спасательное судно Clara Campoamor и патрульный катер ВМС Испании.Другие темы: ВСУ не смогли дождаться Трампа: ВС РФ зачистили городскую застройку в Курахово.

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новости, россия, европа, норвегия, дональд трамп, вооруженные силы украины, судно, моряки, спасение, испания