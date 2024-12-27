В Пентагоне молчат, в России пересчитывают 15 млн: что известно о сбитом F-16 и награде за него
© Senior Airman Meghan HuttonФото: официальный сайт Пентагона, командир и пилот демонстрационной группы F-16 Viper
© Senior Airman Meghan Hutton
Генеральный директор уральской компании "ФОРЭС" Сергей Шмотьев подтвердил анонсированное им ранее намерение платить российским военным "гонорары" за уничтоженную ими западную технику на полях СВО. Истребитель F-16 "стоит" 15 миллионов рублей, танки подешевле
"Мы объявили премию за уничтожение истребителя F-16, если такие суда будут поставлены Киеву. Также те ребята, которые подбивают танки, поставленные странами Запада Украине, получают выплаты. Мы за первый танк заплатили 5 млн рублей, за все последующие - по 500 тыс. рублей. <...> Выплата за сбитый F-16 - это наш вклад в поддержку тех, кто ежедневно рискует жизнью ради безопасности Родины. Мы гордимся героизмом наших военных и будем продолжать оказывать им всестороннюю помощь", - сказал Шмотьев.
Вознаграждение за уничтожение первого F-16 компания "ФОРЭС" объявила в июне на полях международного экономического форума в Санкт-Петербурге. Чуть раньше предприятие сообщало о выплатах за подбитые американские танки.
Накануне, 26 декабря, СМИ облетела информация о том, что на пусковой позиции в Запорожской области российские военные сбили ранее переданный Киеву истребитель F-16 американского производства.
В частности, председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов уточнил, что целью истребителя был ракетный удар по освобожденной части региона, однако ВС РФ помешали этому.
"По предварительным данным, пуски ракет по российским регионам осуществляли 12 самолётов противника. Как минимум один из них долетался", — уточнил Рогов.
Минобороны РФ пока официально не подтвердило факт сбития F-16. В Пентагоне и вовсе отказались комментировать судьбу своего истребителя, перенаправив вопрос в Киев.
"У Министерства обороны нет заявлений или информации для предоставления. Мы бы направили вас к украинской стороне за какими-либо подробностями относительно этого", - отреагировал на вопрос про самолет сотрудник Пентагона.
Первый истребитель F-16 в рядах ВСУ потерпел крушение в конце августа, причем уничтожили его сами украинцы, убив и одного из специально обученных военных пилотов - Алексея Месь.
31 августа, 11:26Пункт назначения или ирония судьбы? Стали известны странные подробности о погибшем украинском пилотеУкраинский пилот Алексей Месь (позывной Moonfish, с англ. - "Рыба-луна"), погибший в результате крушения одного из переданных Киеву американских истребителей F-16, при жизни был "сторонником расширения военных возможностей Украины" и активно агитировал за передачу стране боевой авиации от Запада
На прошлой неделе стало известно, что бельгийские власти не смогут вовремя передать ВСУ истребители F-16, которые Брюссель обещал поставить Киеву до конца текущего года.