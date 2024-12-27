В Пентагоне молчат, в России пересчитывают 15 млн: что известно о сбитом F-16 и награде за него - 27.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241227/1060014445.html
В Пентагоне молчат, в России пересчитывают 15 млн: что известно о сбитом F-16 и награде за него
В Пентагоне молчат, в России пересчитывают 15 млн: что известно о сбитом F-16 и награде за него - 27.12.2024 Украина.ру
В Пентагоне молчат, в России пересчитывают 15 млн: что известно о сбитом F-16 и награде за него
Генеральный директор уральской компании "ФОРЭС" Сергей Шмотьев подтвердил анонсированное им ранее намерение платить российским военным "гонорары" за уничтоженную ими западную технику на полях СВО. Истребитель F-16 "стоит" 15 миллионов рублей, танки подешевле
2024-12-27T12:36
2024-12-27T12:36
новости
россия
киев
украина
владимир рогов
пентагон
вооруженные силы украины
f-16
истребитель
самолет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/04/1057881734_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_871cc10f7eafc2ec57cf25042c05d209.jpg
Вознаграждение за уничтожение первого F-16 компания "ФОРЭС" объявила в июне на полях международного экономического форума в Санкт-Петербурге. Чуть раньше предприятие сообщало о выплатах за подбитые американские танки.Накануне, 26 декабря, СМИ облетела информация о том, что на пусковой позиции в Запорожской области российские военные сбили ранее переданный Киеву истребитель F-16 американского производства.В частности, председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов уточнил, что целью истребителя был ракетный удар по освобожденной части региона, однако ВС РФ помешали этому."По предварительным данным, пуски ракет по российским регионам осуществляли 12 самолётов противника. Как минимум один из них долетался", — уточнил Рогов.Минобороны РФ пока официально не подтвердило факт сбития F-16. В Пентагоне и вовсе отказались комментировать судьбу своего истребителя, перенаправив вопрос в Киев."У Министерства обороны нет заявлений или информации для предоставления. Мы бы направили вас к украинской стороне за какими-либо подробностями относительно этого", - отреагировал на вопрос про самолет сотрудник Пентагона.Первый истребитель F-16 в рядах ВСУ потерпел крушение в конце августа, причем уничтожили его сами украинцы, убив и одного из специально обученных военных пилотов - Алексея Месь.На прошлой неделе стало известно, что бельгийские власти не смогут вовремя передать ВСУ истребители F-16, которые Брюссель обещал поставить Киеву до конца текущего года.Еще по теме: "Через полгода останется 10 инвалидов": политолог объяснил, почему на Украине некому летать на F-16.
https://ukraina.ru/20240831/1057158835.html
россия
киев
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/04/1057881734_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_69c2b6bf4f7c0ef74e3d45c08896507c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, киев, украина, владимир рогов, пентагон, вооруженные силы украины, f-16, истребитель, самолет, пилоты, всу, награда
Новости, Россия, Киев, Украина, Владимир Рогов, Пентагон, Вооруженные силы Украины, F-16, истребитель, самолет, пилоты, ВСУ, награда

В Пентагоне молчат, в России пересчитывают 15 млн: что известно о сбитом F-16 и награде за него

12:36 27.12.2024
 
© Senior Airman Meghan HuttonФото: официальный сайт Пентагона, командир и пилот демонстрационной группы F-16 Viper
Фото: официальный сайт Пентагона, командир и пилот демонстрационной группы F-16 Viper
© Senior Airman Meghan Hutton
Читать в
ДзенTelegram
Генеральный директор уральской компании "ФОРЭС" Сергей Шмотьев подтвердил анонсированное им ранее намерение платить российским военным "гонорары" за уничтоженную ими западную технику на полях СВО. Истребитель F-16 "стоит" 15 миллионов рублей, танки подешевле
"Мы объявили премию за уничтожение истребителя F-16, если такие суда будут поставлены Киеву. Также те ребята, которые подбивают танки, поставленные странами Запада Украине, получают выплаты. Мы за первый танк заплатили 5 млн рублей, за все последующие - по 500 тыс. рублей. <...> Выплата за сбитый F-16 - это наш вклад в поддержку тех, кто ежедневно рискует жизнью ради безопасности Родины. Мы гордимся героизмом наших военных и будем продолжать оказывать им всестороннюю помощь", - сказал Шмотьев.
Вознаграждение за уничтожение первого F-16 компания "ФОРЭС" объявила в июне на полях международного экономического форума в Санкт-Петербурге. Чуть раньше предприятие сообщало о выплатах за подбитые американские танки.
Накануне, 26 декабря, СМИ облетела информация о том, что на пусковой позиции в Запорожской области российские военные сбили ранее переданный Киеву истребитель F-16 американского производства.
В частности, председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов уточнил, что целью истребителя был ракетный удар по освобожденной части региона, однако ВС РФ помешали этому.
"По предварительным данным, пуски ракет по российским регионам осуществляли 12 самолётов противника. Как минимум один из них долетался", — уточнил Рогов.
Минобороны РФ пока официально не подтвердило факт сбития F-16. В Пентагоне и вовсе отказались комментировать судьбу своего истребителя, перенаправив вопрос в Киев.
"У Министерства обороны нет заявлений или информации для предоставления. Мы бы направили вас к украинской стороне за какими-либо подробностями относительно этого", - отреагировал на вопрос про самолет сотрудник Пентагона.
Первый истребитель F-16 в рядах ВСУ потерпел крушение в конце августа, причем уничтожили его сами украинцы, убив и одного из специально обученных военных пилотов - Алексея Месь.
31 августа, 11:26
Пункт назначения или ирония судьбы? Стали известны странные подробности о погибшем украинском пилотеУкраинский пилот Алексей Месь (позывной Moonfish, с англ. - "Рыба-луна"), погибший в результате крушения одного из переданных Киеву американских истребителей F-16, при жизни был "сторонником расширения военных возможностей Украины" и активно агитировал за передачу стране боевой авиации от Запада
На прошлой неделе стало известно, что бельгийские власти не смогут вовремя передать ВСУ истребители F-16, которые Брюссель обещал поставить Киеву до конца текущего года.
Еще по теме: "Через полгода останется 10 инвалидов": политолог объяснил, почему на Украине некому летать на F-16.
 
НовостиРоссияКиевУкраинаВладимир РоговПентагонВооруженные силы УкраиныF-16истребительсамолетпилотыВСУнаграда
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:42Пора объявлять "Игру в кальмара": врио президента Южной Кореи признал свой импичмент
13:28Грядут досрочные выборы: президент ФРГ решил распустить бундестаг
13:19В Харьковской области и ДНР: освобождены новые населенные пункты
13:16Президент Белоруссии сравнил жизнь с тельняшкой
13:11"Русские хотели договориться". Американский профессор рассказал, как Запад готовил войну с Россией
13:10Сословное общество серьёзных людей. Главные признаки украинской деградации
13:01Китай — посредник, США - собственники, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 27 декабря
12:49Картаполов сказал, что ждет норвежцев за отказ спасти российских моряков
12:38ФСБ предотвратила теракт: исламисты пытались взорвать отдел полиции в Москве
12:36В Пентагоне молчат, в России пересчитывают 15 млн: что известно о сбитом F-16 и награде за него
12:01"Дикая гусыня" оказалась кадровым военным Дании: вторжение в Курскую область признано терактом
11:53Китай может выступить посредником на переговорах по Украине - Вучич
11:39Медведев призвал отомстить Европе за "Урсу Майор"
11:17Следком обвинил бывших глав администрации президента Украины в преступлениях в Донбассе
10:49Осужденный американец собирал биоматериал россиян - ФСБ РФ
10:37Житель Сахалина добывал для СБУ военные сведения в Белгородской области — ФСБ
10:28ВСУ не смогли дождаться Трампа: ВС РФ зачистили городскую застройку в Курахово
09:40Суджа и 14 миллионов кубометров газа. Главное на Украине на утро 27 декабря
09:34Собянин рассказал, как Москва помогает Донецку и Луганску
08:45В аэропорту Сочи приостановили полеты - Росавиация
Лента новостейМолния