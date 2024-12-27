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ФСБ предотвратила теракт: исламисты пытались взорвать отдел полиции в Москве

ФСБ предотвратила теракт: исламисты пытались взорвать отдел полиции в Москве - 27.12.2024 Украина.ру

ФСБ предотвратила теракт: исламисты пытались взорвать отдел полиции в Москве

Исламисты из "Вилаят Хорасана"* планировали устроить взрыв в московском отделе полиции. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ России

2024-12-27T12:38

2024-12-27T12:38

2024-12-27T12:41

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Члены международной террористической организации (выходцы из Центральной Азии) привлекли силовиков тем, что собирали сведения о подобранном в качестве объекта террористической атаки отделе МВД России.По факту случившегося возбудили уголовное дело о покушении на совершение теракта, об организации деятельности террористической организации и участии в ее деятельности.Позже ФСБ показала видеозапись того, как радикальные исламисты присягали на верность "Исламскому государству"**. На кадрах оперативной видеосъемки показана заснятая на смартфон церемония принесения присяги одним из боевиков.О другом теракте - в материале “Убийство Кириллова готовилось давно”: аналитик рассказал, до кого хотели добраться террористы на сайте Украина.ру.* Принадлежит афганскому крылу запрещенной в РФ террористической организации ИГ.** Международная террористическая организация, запрещена в России.

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новости, россия, москва, центральная азия, мвд, фсб