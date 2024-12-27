ФСБ предотвратила теракт: исламисты пытались взорвать отдел полиции в Москве - 27.12.2024 Украина.ру
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ФСБ предотвратила теракт: исламисты пытались взорвать отдел полиции в Москве
ФСБ предотвратила теракт: исламисты пытались взорвать отдел полиции в Москве - 27.12.2024 Украина.ру
ФСБ предотвратила теракт: исламисты пытались взорвать отдел полиции в Москве
Исламисты из "Вилаят Хорасана"* планировали устроить взрыв в московском отделе полиции. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ России
2024-12-27T12:38
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Члены международной террористической организации (выходцы из Центральной Азии) привлекли силовиков тем, что собирали сведения о подобранном в качестве объекта террористической атаки отделе МВД России.По факту случившегося возбудили уголовное дело о покушении на совершение теракта, об организации деятельности террористической организации и участии в ее деятельности.Позже ФСБ показала видеозапись того, как радикальные исламисты присягали на верность "Исламскому государству"**. На кадрах оперативной видеосъемки показана заснятая на смартфон церемония принесения присяги одним из боевиков.О другом теракте - в материале “Убийство Кириллова готовилось давно”: аналитик рассказал, до кого хотели добраться террористы на сайте Украина.ру.* Принадлежит афганскому крылу запрещенной в РФ террористической организации ИГ.** Международная террористическая организация, запрещена в России.
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Новости, Россия, Москва, Центральная Азия, МВД, ФСБ

ФСБ предотвратила теракт: исламисты пытались взорвать отдел полиции в Москве

12:38 27.12.2024 (обновлено: 12:41 27.12.2024)
 
© ФСБ РФ
© ФСБ РФ
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Исламисты из "Вилаят Хорасана"* планировали устроить взрыв в московском отделе полиции. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ России
Члены международной террористической организации (выходцы из Центральной Азии) привлекли силовиков тем, что собирали сведения о подобранном в качестве объекта террористической атаки отделе МВД России.
"(Они) приобрели автотранспортное средство и поместили в него газовые баллоны с пропаном, после чего приступили к изготовлению самодельного взрывного устройства. При задержании террористы оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и в результате были нейтрализованы ответным огнем", - рассказали в спецслужбе.
По факту случившегося возбудили уголовное дело о покушении на совершение теракта, об организации деятельности террористической организации и участии в ее деятельности.
Позже ФСБ показала видеозапись того, как радикальные исламисты присягали на верность "Исламскому государству"**. На кадрах оперативной видеосъемки показана заснятая на смартфон церемония принесения присяги одним из боевиков.
О другом теракте - в материале “Убийство Кириллова готовилось давно”: аналитик рассказал, до кого хотели добраться террористы на сайте Украина.ру.
* Принадлежит афганскому крылу запрещенной в РФ террористической организации ИГ.
** Международная террористическая организация, запрещена в России.
 
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