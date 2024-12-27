Следком обвинил бывших глав администрации президента Украины в преступлениях в Донбассе - 27.12.2024 Украина.ру
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Следком обвинил бывших глав администрации президента Украины в преступлениях в Донбассе
Следком обвинил бывших глав администрации президента Украины в преступлениях в Донбассе - 27.12.2024 Украина.ру
Следком обвинил бывших глав администрации президента Украины в преступлениях в Донбассе
Следственный комитет России предъявил обвинения бывшим руководителям администрации президента Украины Игорю Райнину и Андрею Богдану, причастным к гибели в Донбассе 123 человек, сообщает пресс-служба ведомства
2024-12-27T11:17
2024-12-27T11:17
новости
украина
россия
донбасс
игорь райнин
андрей богдан
следственный комитет
ск рф
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"С августа 2016 по февраль 2020 года они последовательно занимали должность главы администрации президента Украины и являлись членами совета национальной безопасности и обороны Украины", - напомнили в СК. За это время подконтрольные им боевики осуществили многочисленные обстрелы населенных пунктов Донбасса, в результате чего были ранены и погибли 123 человека, в том числе 11 детей, а также разрушено более 390 объектов гражданской инфраструктуры.Принимаются меры к розыску и аресту обвиняемых, добавили следователи. О других расследованиях - в материале Гибель и ранения гражданских лиц из-за атак украинских БПЛА расследуют в СК РФ на сайте Укриана.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, донбасс, игорь райнин, андрей богдан, следственный комитет, ск рф
Новости, Украина, Россия, Донбасс, Игорь Райнин, Андрей Богдан, Следственный комитет, СК РФ

Следком обвинил бывших глав администрации президента Украины в преступлениях в Донбассе

11:17 27.12.2024
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСитуация у СК РФ и Минэкономразвития в связи с задержанием А. Улюкаева
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© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Следственный комитет России предъявил обвинения бывшим руководителям администрации президента Украины Игорю Райнину и Андрею Богдану, причастным к гибели в Донбассе 123 человек, сообщает пресс-служба ведомства
"С августа 2016 по февраль 2020 года они последовательно занимали должность главы администрации президента Украины и являлись членами совета национальной безопасности и обороны Украины", - напомнили в СК.
За это время подконтрольные им боевики осуществили многочисленные обстрелы населенных пунктов Донбасса, в результате чего были ранены и погибли 123 человека, в том числе 11 детей, а также разрушено более 390 объектов гражданской инфраструктуры.
Принимаются меры к розыску и аресту обвиняемых, добавили следователи.
О других расследованиях - в материале Гибель и ранения гражданских лиц из-за атак украинских БПЛА расследуют в СК РФ на сайте Укриана.ру.
 
НовостиУкраинаРоссияДонбассИгорь РайнинАндрей БогданСледственный комитетСК РФ
 
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