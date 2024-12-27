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Следком обвинил бывших глав администрации президента Украины в преступлениях в Донбассе
Следком обвинил бывших глав администрации президента Украины в преступлениях в Донбассе - 27.12.2024 Украина.ру
Следком обвинил бывших глав администрации президента Украины в преступлениях в Донбассе
Следственный комитет России предъявил обвинения бывшим руководителям администрации президента Украины Игорю Райнину и Андрею Богдану, причастным к гибели в Донбассе 123 человек, сообщает пресс-служба ведомства
2024-12-27T11:17
2024-12-27T11:17
2024-12-27T11:17
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андрей богдан
следственный комитет
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"С августа 2016 по февраль 2020 года они последовательно занимали должность главы администрации президента Украины и являлись членами совета национальной безопасности и обороны Украины", - напомнили в СК. За это время подконтрольные им боевики осуществили многочисленные обстрелы населенных пунктов Донбасса, в результате чего были ранены и погибли 123 человека, в том числе 11 детей, а также разрушено более 390 объектов гражданской инфраструктуры.Принимаются меры к розыску и аресту обвиняемых, добавили следователи. О других расследованиях - в материале Гибель и ранения гражданских лиц из-за атак украинских БПЛА расследуют в СК РФ на сайте Укриана.ру.
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новости, украина, россия, донбасс, игорь райнин, андрей богдан, следственный комитет, ск рф
Новости, Украина, Россия, Донбасс, Игорь Райнин, Андрей Богдан, Следственный комитет, СК РФ
Следком обвинил бывших глав администрации президента Украины в преступлениях в Донбассе
Следственный комитет России предъявил обвинения бывшим руководителям администрации президента Украины Игорю Райнину и Андрею Богдану, причастным к гибели в Донбассе 123 человек, сообщает пресс-служба ведомства
"С августа 2016 по февраль 2020 года они последовательно занимали должность главы администрации президента Украины и являлись членами совета национальной безопасности и обороны Украины", - напомнили в СК.
За это время подконтрольные им боевики осуществили многочисленные обстрелы населенных пунктов Донбасса, в результате чего были ранены и погибли 123 человека, в том числе 11 детей, а также разрушено более 390 объектов гражданской инфраструктуры.
Принимаются меры к розыску и аресту обвиняемых, добавили следователи.