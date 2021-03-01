Музыкант Leo Luganskiy, работающий в США, обвинил автора обложки нового альбома Земфиры «Бордерлайн» в плагиате. Соответствующий пост артист на днях опубликовал в своем Twitter

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О том, кто придумал новую обложку для рок-певицы, написала ее давняя подруга и муза, актриса и режиссер Рината Литвинова в поздравительной записи в Instagram.

«Вышел грейт альбом — Земфира, поздравляю! Спасибо за идею обложки — Дэмне Гвасалие и Дане Лебедеву — за дизайн — люблю вас», — написала она.

Официальной реакции на обвинения Leo Luganskiy ни от представителей Земфиры, ни от дизайнеров альбома пока не последовало.

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Земфира — фигурант базы «Миротворец». Сначала певица утверждала, что «в Украине больше души» и даже разворачивала флаг страны на своем концерте в 2015 году, говоря, что она «сердцем с Украиной», но позже, в 2016-м, во время своего выступления в Прибалтике потребовала убрать из зала желто-голубой флаг.

«Я житель России. Мы находимся в Литве. Я прошу вас, я прошу вас бл**ь! Вы любите свою страну, а я люблю свою страну», — обратилась певица к развернувшим свой флаг украинцам.

В итоге певица была внесена в список «Миротворца» за «отрицание российской агрессии и манипуляцию общественно значимой информацией».

К слову, в новом альбоме Земфиры есть песня «Крым».

Leo Luganskiy — музыкант, эмигрировавший из России в США. Также является официальным двойником солиста Depeche Mode Дэвида Гаана.