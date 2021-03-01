По ее словам, среди заболевших COVID-19 заметно возросла доля молодых людей старше 30 лет с тяжелым состоянием. Также участились случаи обострения процесса в остром периоде, что всегда утяжеляет течение и ухудшает прогноз.
Кроме того, по ее словам, информативность некоторых простых лабораторных показателей снизилась, а у трети госпитализированных ухудшение, иногда очень серьезное, наступает на 14-16-й день болезни.
«Объяснить такие особенности, возникшие буквально на глазах, просто процессами адаптации микро- и макроорганизма нельзя. Скорее, мы имеем дело с новым штаммом возбудителя, с каким — не знаю, пока официально полученные данные из референс-лабораторий показывают, что секвенированные образцы материала от больных имеют принадлежность к генетической линии В, имеющей китайские "корни". Учитывая такие особенности, к сожалению, надо ожидать увеличения летальности, в том числе у молодых людей», — объяснила Голубовская.
Она также посоветовала врачам, которые лечат инфицированных коронавирусом, критически оценивать показатели, полученные лабораторно.
На Украине ситуация с коронавирусом остается напряженной.
Текущий карантин продлен до мая. Украина вышла из жесткого локдауна 24 января. По состоянию на 1 марта на Украине подтвердили 1 352 134 случая инфицирования коронавирусом, из них 4285 — за последние сутки. Скончалось в стране 26 050 пациентов с COVID-19, выздоровело 1 171 724 человека.