Учитывая особенности нового неизученного штамма возбудителя коронавируса, который имеет «китайские корни», надо ожидать увеличения летальности на Украине, в том числе у молодых людей. Об этом украинский врач-инфекционист Ольга Голубовская проинформировала 28 февраля в Facebook

Прививку от коронавируса возможно придется делать ежегодно © РИА Новости, Виталий Аньков | Перейти в фотобанк

Кроме того, по ее словам, информативность некоторых простых лабораторных показателей снизилась, а у трети госпитализированных ухудшение, иногда очень серьезное, наступает на 14-16-й день болезни.

«Объяснить такие особенности, возникшие буквально на глазах, просто процессами адаптации микро- и макроорганизма нельзя. Скорее, мы имеем дело с новым штаммом возбудителя, с каким — не знаю, пока официально полученные данные из референс-лабораторий показывают, что секвенированные образцы материала от больных имеют принадлежность к генетической линии В, имеющей китайские "корни". Учитывая такие особенности, к сожалению, надо ожидать увеличения летальности, в том числе у молодых людей», — объяснила Голубовская.

Она также посоветовала врачам, которые лечат инфицированных коронавирусом, критически оценивать показатели, полученные лабораторно.

На Украине ситуация с коронавирусом остается напряженной.

Текущий карантин продлен до мая. Украина вышла из жесткого локдауна 24 января. По состоянию на 1 марта на Украине подтвердили 1 352 134 случая инфицирования коронавирусом, из них 4285 — за последние сутки. Скончалось в стране 26 050 пациентов с COVID-19, выздоровело 1 171 724 человека.