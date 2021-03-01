Состояние судебной системы на Украине стало препятствием номер один для иностранных инвесторов. Об этом сказал глава представительства Европейского союза на Украине Матти Маасикас на всеукраинском форуме «Украина 30. Развитие правосудия», передает Укринформ 1 марта

Маасикас напомнил, что в 2016 году Европейский союз поддержал реформу украинского Верховного суда (ВС). При этом удалось создать систему прозрачного жесткого отбора судей и значительно повысить доверие к ВС, заявил он. Советник Зеленского пояснил, с чем связана задержка кредита МВФ © Facebook, Oleg Ustenko | Facebook, Oleg Ustenko | Перейти в фотобанк

Также он привел результаты проведенного опроса Центра Разумкова от ноября 2020 года.

Согласно его итогам, в списке структур, которым меньше всего доверяют украинцы, судебная система на третьем месте — после российских СМИ и государственного аппарата.

При этом 37% украинцев либо совсем не доверяют системе судопроизводства, либо очень мало ей доверяют.

«Доверие к судебной системе — это не просто внутреннее дело Украины. И неудивительно, что судебная система стала препятствием номер один для иностранных инвесторов. Потому что могут быть разные налоговые системы, их можно изучить, к ним можно подстроиться, но каждый потенциальный инвестор должен быть уверен, что если, не дай бог, что-то пойдет не так, он добьется справедливости», — сказал Маасикас.

Он добавил, что сегодня Украина «не дает уверенности в таком исходе».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Кабинет министров Украины работает над созданием онлайн-платформы «Суд в смартфоне». Благодаря переводу части бюрократических процедур в онлайн планируется минимизировать коррупцию и возможность злоупотреблений.