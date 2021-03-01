Маасикас напомнил, что в 2016 году Европейский союз поддержал реформу украинского Верховного суда (ВС). При этом удалось создать систему прозрачного жесткого отбора судей и значительно повысить доверие к ВС, заявил он.
Также он привел результаты проведенного опроса Центра Разумкова от ноября 2020 года.
Согласно его итогам, в списке структур, которым меньше всего доверяют украинцы, судебная система на третьем месте — после российских СМИ и государственного аппарата.
При этом 37% украинцев либо совсем не доверяют системе судопроизводства, либо очень мало ей доверяют.
«Доверие к судебной системе — это не просто внутреннее дело Украины. И неудивительно, что судебная система стала препятствием номер один для иностранных инвесторов. Потому что могут быть разные налоговые системы, их можно изучить, к ним можно подстроиться, но каждый потенциальный инвестор должен быть уверен, что если, не дай бог, что-то пойдет не так, он добьется справедливости», — сказал Маасикас.
Он добавил, что сегодня Украина «не дает уверенности в таком исходе».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Кабинет министров Украины работает над созданием онлайн-платформы «Суд в смартфоне». Благодаря переводу части бюрократических процедур в онлайн планируется минимизировать коррупцию и возможность злоупотреблений.