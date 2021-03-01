Совсем недавно мать певицы из Киева Наташи Королевой Людмила Порывай отметила свой 75-летний юбилей, которому посвятила новую фотосессию в стиле беби-долл. Подписчики были в ужасе от снимков и даже сравнили женщину с «перележавшей колбасой». Теперь дочь предлагает матери исправить ситуацию с помощью пластики, написал «Собеседник» 28 февраля

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Настаивает певица и на том, чтобы ее 75-летняя родительница обратилась к пластическому хирургу, «чтобы избавиться от морщин».

«Тебе все сделают на высшем уровне — будешь выглядеть на двадцать лет моложе. Про деньги не думай: все оплачу!» — приводит Порывай слова Королевой.

Но звездная мать пока от предложения отказывается, мотивируя это тем, что каждый должен выглядеть таким, какой он есть, тем более что внешность не самое главное в человеке.

«Я не притворяюсь. Зачем из старухи делать молодуху? Я себя ощущаю не на 75 лет, конечно, но и не на 45. Вот на 55 — это точно. Душа моя всегда поет. Кроме того, Наташа не дает мне расслабляться. Сейчас приехала и говорит: "Давай что-нибудь отмочим! Из тебя энергия прет — не нужно электричество включать!" Я сопротивлялась: "Сейчас такая пора: люди не радуются счастью других, начинают осуждать"», — объяснила свое решение пожилая дама.

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Людмила Порывай — хормейстер, телеведущая, была дирижером хоровой капеллы «Светоч», профессором консерватории на Украине. Заслуженный деятель культуры Украинской ССР. Какое-то время жила с дочерью певицей Наташей Королевой в Москве, на данный момент проживает в городе Майами, США.