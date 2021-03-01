По словам самой артистки, она легла под нож хирурга, чтобы покорять публику видом сзади, для чего она и «надула» свое мягкое место.
Похвасталась исполнительница новым «приобретением» на празднике по случаю своего 67-го дня рождения, куда она пришла в обтягивающем латексном наряде.
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На вечеринку был приглашен пластический хирург Тимур Хайдаров, который является автором нового «шедевра». О работе над филейной частью звезды он высказался следующим образом: «Мечтали о ней (об увеличенной пятой точке. — Ред.), думали о ней, и она выросла».
Он уточнил, что вполне доволен полученным результатом, а вот сама Успенская пока сомневается. Также хирург рассказал, что певица давно вынашивала это решение, так как комплексовала по поводу недостаточной выпуклости ягодиц. А вот стоимость звездного округления медик не назвал.