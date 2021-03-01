Уроженка Киева певица Любовь Успенская призналась, что сделала очередную пластическую операцию, на этот раз увеличив ягодицы. Об этом написал сайт «Дни.ру» 28 февраля

Похвасталась исполнительница новым «приобретением» на празднике по случаю своего 67-го дня рождения, куда она пришла в обтягивающем латексном наряде.

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На вечеринку был приглашен пластический хирург Тимур Хайдаров, который является автором нового «шедевра». О работе над филейной частью звезды он высказался следующим образом: «Мечтали о ней (об увеличенной пятой точке. — Ред.), думали о ней, и она выросла».

Он уточнил, что вполне доволен полученным результатом, а вот сама Успенская пока сомневается. Также хирург рассказал, что певица давно вынашивала это решение, так как комплексовала по поводу недостаточной выпуклости ягодиц. А вот стоимость звездного округления медик не назвал.