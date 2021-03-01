Одессит Сергей Бригар, который настаивает на использовании украинского языка в общественных местах, рассказал о дискуссии, которая возникла в трамвае из-за событий на Майдане. Об этом он написал на днях на своей странице в Facebook

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По словам Бригара, «обычные мелкие колонизаторы вот здесь, в Украине» воспринимают Евромайдан как «прямую угрозу действующей системе, которая поддерживает их господствующее положение».

В апреле 2019 года Верховная Рада Украины приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ предусматривает создание специальной «языковой комиссии», которая будет следить за соблюдением закона, введение экзаменов для чиновников, определяющих уровень знания украинского языка, и штрафов за нарушение норм закона.

С 16 января вступила в силу статья закона, обязывающая работников супермаркетов, ресторанов, кафе, спортклубов, парикмахерских и других заведений в сфере обслуживания обслуживать посетителей только на украинском языке.