«Сегодня услышал в трамвае: "Ну і до чєго еті прідуркі домайданілісь? Сдєлалі госпєрєворот. І что? Жить стало только хуже. Правільно іх тогда білі. Плохо только, что нє добілі" ("Ну и до чего эти придурки домайданились? Устроили госпереворот. И что? Жить стало только хуже. Правильно их тогда били. Плохо только, что недобили". — Ред.). Смотрю: мужчина лет пятидесяти. Пришлось популярно объяснить, что прямо сейчас ему нужно зажать свое поганое грызло! Завязалась небольшая "дискуссия". И… большинство окружающих поддержали оппонента!.. Звучало: "Прі Яникє лучше било" ("При Януковиче лучше было". — Ред.), "За***лі со своїм націоналізмом" ("З***ли со своим национализмом". — Ред.), "Нєчєго мнє на мовє шпрехать, тут тєбє нє Львов" ("Нечего мне на украинском языке шпрехать, тут тебе не Львов". — Ред.)», — рассказал он.
По словам Бригара, «обычные мелкие колонизаторы вот здесь, в Украине» воспринимают Евромайдан как «прямую угрозу действующей системе, которая поддерживает их господствующее положение».
В апреле 2019 года Верховная Рада Украины приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ предусматривает создание специальной «языковой комиссии», которая будет следить за соблюдением закона, введение экзаменов для чиновников, определяющих уровень знания украинского языка, и штрафов за нарушение норм закона.
С 16 января вступила в силу статья закона, обязывающая работников супермаркетов, ресторанов, кафе, спортклубов, парикмахерских и других заведений в сфере обслуживания обслуживать посетителей только на украинском языке.