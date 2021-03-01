Президент Украины Владимир Зеленский решился на обострение ситуации в Донбассе в обмен на гарантии безопасности со стороны США. Об этом директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец сказал в интервью изданию Украина.ру

По словам Зубца, если бы Украина была ценна для американцев, они помогли бы ей с решением финансовых сложностей и получением денег от МВФ. Однако основной вклад в экономическую безопасность Украины делают Европа и Россия, отметил он. Беспилотник ВВС США пролетел вдоль границ Крыма и Донбасса © U.S. Air Force photo by Bobbi Zapka

Эксперт указал, что действия Зеленского, связанные с угрозой большой войны на Донбассе, — не европейская игра, а американская.

«Зеленский играет в эту игру, потому что считает, что американцы — это гарантия его личной безопасности. Он окончательно подписался под тем, что он — американская марионетка в обмен на то, что ему не придется сидеть в тюрьме после того, как закончится его президентский срок», — сказал Зубец.

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Ранее по итогам заседания СНБО 19 февраля Владимир Зеленский заявил о разработке стратегии по реинтеграции неподконтрольных Украине территорий Донбасса и об укреплении украинской армии.