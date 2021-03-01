На рынке ЕвразЭС каждый продавец думает не о благе союза, а о своих собственных интересах. Вот их-то и надо каждому четко определить, четко озвучить и увязать с намерениями других членов объединения. Об этом рассказал казахстанский журналист Олег Гусев в интервью изданию Украина.ру

Олег Гусев: Если РФ и Казахстан не договорятся по болезненным темам, их начнут раскачивать другие © Олег Гусев Касым-Жомарт Токаев, основными приоритетами страны станет реализация договора о ЕАЭС, устранение барьеров, развитие взаимовыгодного кооперационного и международного сотрудничества.

«Тот же Батька до крови бьется, защищая и продвигая, например, белорусскую молочку. Кто мешает это делать остальным, используя согласованные механизмы?», — пояснил эксперт.

Локальные торговые войны между странами ЕАЭС, как и членами любого другого интеграционного объединения, будут всегда, от этого никуда не деться, но за использование неконвенционального оружия будут ставить на место в рамках согласованных правил, считает Гусев.

Руководство Казахстана ошибочно в вопросе евразийской интеграции ошибочно полагало, что поскольку ему принадлежала эта идея, то все вопросы будут решены сами собой, но в рамках объединения нужно серьезно работать, заключил собеседник издания.

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