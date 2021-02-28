В Германии четко определены приоритетные группы, которые должны первыми получить прививки, но из-за того, что многие из них не хотят вакцинироваться препаратом AstraZeneca, растут опасения, что эти дозы будут лежать на складах неиспользованные, тогда как другие люди продолжают ждать своей очереди.
Как и в ряде других стран ЕС, вакцину AstraZeneca в Германии рекомендовали для людей не старше 65 лет. В то же время среди младшего населения из групп риска ей также не хотят вакцинироваться, потому что заявленный уровень эффективности ниже, чем у Pfizer или Moderna, а риск побочных реакций повышен.
На сегодняшний день Германия использовала только 239 тысяч доз AstraZeneca из полученных 1,4 миллиона.
Премьер Баварии Маркус Зьодер предложил, чтобы дозы, которые уже «пролеживают» на складах, позволили использовать для вакцинации всех желающих. К призыву присоединились премьер земли Баден-Вюртемберг Винфрид Кречманн и премьер Саксонии Михаэль Кречмер.
Ранее в правительстве заявили, что планируют предлагать вакцину AstraZeneca ключевым госслужащим, чтобы повысить доверие к ней. При этом последние опросы показывают, что 34% немцев вообще не планируют делать прививки от коронавируса.