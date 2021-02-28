Премьер-министры нескольких федеральных земель Германии призывают сделать вакцину AstraZeneca доступной для всех желающих из-за того, что в приоритетных группах от нее много отказов. Об этом на днях сообщило издание Spiegel

Польша передаст Украине 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

Как и в ряде других стран ЕС, вакцину AstraZeneca в Германии рекомендовали для людей не старше 65 лет. В то же время среди младшего населения из групп риска ей также не хотят вакцинироваться, потому что заявленный уровень эффективности ниже, чем у Pfizer или Moderna, а риск побочных реакций повышен.

На сегодняшний день Германия использовала только 239 тысяч доз AstraZeneca из полученных 1,4 миллиона.

Премьер Баварии Маркус Зьодер предложил, чтобы дозы, которые уже «пролеживают» на складах, позволили использовать для вакцинации всех желающих. К призыву присоединились премьер земли Баден-Вюртемберг Винфрид Кречманн и премьер Саксонии Михаэль Кречмер.

Ранее в правительстве заявили, что планируют предлагать вакцину AstraZeneca ключевым госслужащим, чтобы повысить доверие к ней. При этом последние опросы показывают, что 34% немцев вообще не планируют делать прививки от коронавируса.