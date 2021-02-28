В Госдепартаменте США отрицают ведение переговоров с Германией по газопроводу «Северный поток-2». Об этом 27 февраля сообщило издание Axios со ссылкой на участников брифинга Госдепа и конгресса по поводу российского газопровода

Германия начала переговоры с США по «Северному потоку 2» © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк Молли Монтгомери заявила, что никаких переговоров по возможной сделке, которая позволила бы продолжить строительство трубопровода, с немецкой стороной не ведется.

Представители американского внешнеполитического ведомства отметили, что формулировку «обмен мнениями» не следует толковать как переговоры, администрация США лишь высказала Берлину свою обеспокоенность строительством газопровода в ходе обычных дипломатических контактов.

В начале февраля немецкие власти отрицали существование «каких-либо грязных сделок» с США, касающихся «Северного потока-2». При этом 26 февраля СМИ сообщали, что между Соединенными Штатами и ФРГ идет обмен мнениями по поводу дальнейшего строительства «Северного потока-2».

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство по дну Балтийского моря двух ниток газопровода протяженностью более 1,2 тыс. км каждая и общей мощностью 55 млрд куб. м в год. По ним будет получать газ Германия. В настоящее время трубопровод закончен более чем на 90%.

США считают, что «Северный поток-2» угрожает энергетической безопасности Европы. В конце 2019 года Вашингтон ввел санкции против компаний, участвовавших в строительстве газопровода. В результате строительство было приостановлено после того, как швейцарская компания Allseas отказалась от укладки труб газопровода из-за ограничений. Впоследствии американские власти расширили санкции. СМИ сообщали, что около двух десятков европейских компаний вышли из проекта «Северный поток-2» из-за опасений действий США. Власти ФРГ неоднократно высказывались за реализацию проекта.