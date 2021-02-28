В декабре 2020 года МИД Казахстана выражал недоумение в связи с высказываниями главы комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслава Никонова о землях республики, которые, по его словам, были подарены Россией. В то же время в Казахстане звучат идеи о том, что нужно организовать лагеря для не знающих государственный язык.
«Сейчас, во время распада однополярного мира на мир панрегионов, нужно определяться не только с торговлей, но и с политикой: кто мы, чего мы хотим, куда идем и, главное, с кем идем. Поэтому сейчас в Казахстане происходит всплеск националистических публикаций, и началось обсуждение темы голода 1930-х годов», — сказал эксперт.
Гусев считает, что России и Казахстану нужно выработать и озвучить общую позицию по наиболее болезненным темам и закрыть по ним обсуждение, иначе их начнут раскачивать другие.
Журналист также посетовал, что в Казахстане идеи евразийской интеграции не продвигаются со стороны государства должным образом, в то время как сторонники Запада ведут себя активно.
Полностью интервью можно прочитать здесь.