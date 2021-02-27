Вышедшие 27 февраля на акцию в поддержку неонациста Сергея Стерненко радикалы завершили свое шествие нападением на Офис генпрокурора, после чего разошлись

Радикалы забросали Офис генпрокурора пиротехникой - видео © кадр из видео Украина.ру

Досталось и главе Министерства внутренних дел Арсену Авакову. Его ведомство не поджигали, однако крики радикалов «Аваков — чёрт» звучали постоянно.

Несмотря на это МВД выпустило в адрес ультраправых благодарственное заявление, в котором поблагодарило их за «соблюдение законности» во время своих акций.

Позднее МВД на своей странице в Facebook сообщило о завершении протестов, еще раз подчеркнув, что «нарушений общественного порядка зафиксировано не было».

Также стоит отметить, что о подельнике Стерненко, осужденном вместе с ним за разбой, протестующие не вспоминали и освободить его не требовали.

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Неонациста взяли под стражу в зале суда, у которого собрались другие неонацисты, запалившие покрышки в поддержку радикала.

В 2015 году в полицию заявил о похищении и пытках депутат Коминтерновского поселкового совета Сергей Щербич, назвав главарем похитителей Стерненко.

Депутата избивали дубинкой, сдавливали ему пальцы плоскогубцами, в спину и ноги несколько раз стреляли из травматического пистолета.

Кроме того, в 2018 году в Одессе Стерненко убил жителя Черноморска Ивана Кузнецова и ранил Александра Исайкула.

Стерненко заявил, что защищался, однако нанес смертельный удар раненому Кузнецову ножом в спину, когда тот от него убегал и не представлял для него опасности. Также он снимал умирающего на видео и вел стрим.

Подозрение националисту предъявили только в 2020 году. В его защиту выступил целый ряд депутатов Рады. Дело об убийстве до сих пор не дошло до суда.