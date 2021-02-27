Судя по трансляции, в протестах приняли участие несколько тысяч человек, преимущественно молодежи. Они выкрикивали оскорбления в адрес генпрокурора Ирины Венедиктовой, называя ее «ящеркой» и «чумой». Офис генпрокурора забросали файерами и петардами.
Досталось и главе Министерства внутренних дел Арсену Авакову. Его ведомство не поджигали, однако крики радикалов «Аваков — чёрт» звучали постоянно.
Несмотря на это МВД выпустило в адрес ультраправых благодарственное заявление, в котором поблагодарило их за «соблюдение законности» во время своих акций.
Позднее МВД на своей странице в Facebook сообщило о завершении протестов, еще раз подчеркнув, что «нарушений общественного порядка зафиксировано не было».
Также стоит отметить, что о подельнике Стерненко, осужденном вместе с ним за разбой, протестующие не вспоминали и освободить его не требовали.
23 февраля Приморский суд Одессы приговорил Стерненко к семи годам лишения свободы, признав виновным в похищении депутата Сергея Щербича, а также в пытках народного избранника и вымогательстве.
Неонациста взяли под стражу в зале суда, у которого собрались другие неонацисты, запалившие покрышки в поддержку радикала.
В 2015 году в полицию заявил о похищении и пытках депутат Коминтерновского поселкового совета Сергей Щербич, назвав главарем похитителей Стерненко.
Депутата избивали дубинкой, сдавливали ему пальцы плоскогубцами, в спину и ноги несколько раз стреляли из травматического пистолета.
Кроме того, в 2018 году в Одессе Стерненко убил жителя Черноморска Ивана Кузнецова и ранил Александра Исайкула.
Стерненко заявил, что защищался, однако нанес смертельный удар раненому Кузнецову ножом в спину, когда тот от него убегал и не представлял для него опасности. Также он снимал умирающего на видео и вел стрим.
Подозрение националисту предъявили только в 2020 году. В его защиту выступил целый ряд депутатов Рады. Дело об убийстве до сих пор не дошло до суда.