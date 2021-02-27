Правительство Украины в течение двух месяцев создаст механизм, который позволит выявлять наличие двойного гражданства у любого украинца. Об этом на брифинге 26 февраля заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов

По его словам, если украинец хочет занять государственный пост, перед принятием решения он должен отказаться от второго гражданства и быть только гражданином Украины. СНБО вводит санкции против десяти офицеров, обвиняемых в госизмене © Факти ICTV | Факти ICTV | Перейти в фотобанк

«Что касается ситуации, связанной с теми господами, которые сегодня имеют депутатские мандаты, которые сегодня занимают другие выборные или другие должности, в аппарате СНБО мы заранее нарабатывали этот вопрос. Тем, у кого такое гражданство есть, я бы всем советовал в ближайшее время избавиться от другого гражданства для того, чтобы не подвергать себя неприятностям», — сказал Данилов.

Он пояснил, что планируется создать государственный орган, который будет «мониторить и контролировать» информацию о гражданстве украинцев и выявлять наличие двойного гражданства. В течение двух месяцев правительство должно подать на рассмотрение Верховной Раде соответствующий законопроект.