Украинские телеканалы достаточно долго еще имели массовое присутствие в базовых пакетах кабельного ТВ в Крыму, когда крымчане с усмешкой наблюдали за сообщениями о «начинающемся голоде и пустых полках супермаркетов». Об этом рассказал главный редактор издания «ПолитНавигатор» Сергей Степанов в интервью изданию Украина.ру

Сергей Степанов: У Киева не было задачи удержать Крым и нет сейчас - вернуть © скриншот "СБУ - Спілка Блогерів України"

«Если не изменяет память, украинские каналы убрали из базовых пакетов кабельного ТВ в Крыму после того, как они начали оправдывать террористические действия с блокадой и подрывом ЛЭП, питающих полуостров. Терпеть этого было уже нельзя», — указал Степанов.

Журналист добавил, что некоторые украинские пропагандисты все же извлекли некоторые уроки, используя в своих публикациях проблемы региона с застройкой, коррупционные скандалы и расслоение на бедных и богатых.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.