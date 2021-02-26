Естественно, подчеркнул эксперт, что при всех трудностях жизни региона ничего общего с действительностью это не имело.
«Если не изменяет память, украинские каналы убрали из базовых пакетов кабельного ТВ в Крыму после того, как они начали оправдывать террористические действия с блокадой и подрывом ЛЭП, питающих полуостров. Терпеть этого было уже нельзя», — указал Степанов.
Журналист добавил, что некоторые украинские пропагандисты все же извлекли некоторые уроки, используя в своих публикациях проблемы региона с застройкой, коррупционные скандалы и расслоение на бедных и богатых.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.