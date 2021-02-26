Сергей Степанов: У Киева не было задачи удержать Крым и нет сейчас - вернуть
Сергей Степанов: У Киева не было задачи удержать Крым и нет сейчас - вернуть
© скриншот "СБУ - Спілка Блогерів України"
Естественно, подчеркнул эксперт, что при всех трудностях жизни региона ничего общего с действительностью это не имело.

«Если не изменяет память, украинские каналы убрали из базовых пакетов кабельного ТВ в Крыму после того, как они начали оправдывать террористические действия с блокадой и подрывом ЛЭП, питающих полуостров. Терпеть этого было уже нельзя», — указал Степанов.

Журналист добавил, что некоторые украинские пропагандисты все же извлекли некоторые уроки, используя в своих публикациях проблемы региона с застройкой, коррупционные скандалы и расслоение на бедных и богатых.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.