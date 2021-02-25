Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру рассказал, будет ли Вашингтон предпринимать принципиально новые шаги для отстаивания суверенитета Украины

Вассерман рассказал, как Байден поступит с Украиной © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк Джо Байден заявил, что отстаивание суверенитета и территориальной целостности Украины остаётся жизненно важным вопросом для Европы и США.

«Пока даже санкционное давление сильно не увеличивается. Надо смотреть за действиями Вашингтона, а не за риторикой Байдена. Пока что его риторика мало чем отличается от риторики всех президентов, которые руководили США на протяжении этого кризиса», — сказал Безпалько.

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