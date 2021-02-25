Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности в Европе, которая проходила в онлайн-режиме, президент США Джо Байден заявил, что отстаивание суверенитета и территориальной целостности Украины остаётся жизненно важным вопросом для Европы и США.
«Пока даже санкционное давление сильно не увеличивается. Надо смотреть за действиями Вашингтона, а не за риторикой Байдена. Пока что его риторика мало чем отличается от риторики всех президентов, которые руководили США на протяжении этого кризиса», — сказал Безпалько.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.