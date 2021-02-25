Москва и Минск подписали соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов с Литвы на российские порты. При этом есть информация, что эта перевалка будет идти с 50-процентной скидкой на услуги российских железных дорог.
Более того, отметил эксперт, при всей важности этот вопрос сегодня не является определяющим в российско-белорусских отношениях.
«Проблема даже не в этом. Даже если мы добьемся перевалки, мы не можем добиться другого — самого главного. Где подписанные «дорожные карты»? Где реализация Союзного государства? Ничего этого нет и не предвидится, а риторика Макея и Лукашенко говорит лишь о том, что они стремятся дистанцироваться от этих процессов», — сетует Безпалько.
Говоря о будущей поддержке Белоруссии со стороны Москвы, политолог добавил, что именно в размере 3 млрд долларов (несмотря на все слухи) кредит предоставлять не будут, но какая-то финансовая помощь будет оказана.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.
В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.