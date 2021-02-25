Ранее турецкое телевидение показало карту на основе прогноза аналитической компании Stratfor, согласно которой к 2050 году в зону влияния Турции и даже в ее состав войдут Северная Африка, страны Аравийского полуострова, Кавказ, Ростовская и Астраханская области РФ и даже республики Средней Азии с Казахстаном.
В частности, подчеркнул эксперт, об этом свидетельствует судьба турецких курдов.
«Так что в этом случае братьями являются только мания величия одних и крайний национализм других», — отметил Гусев.
По его мнению, Турция лишь пытается играть роль крупной региональной державы, но из-за накопленного внутреннего напряжения ее ждет не укрупнение, а распад в течение ближайших 5-7 лет.
Собеседник издания добавил, что казахские националисты готовы сдать страну кому угодно, лишь бы не состоять в интеграционных объединениях с Россией или Китаем, а Западу республика нужна только как источник ресурсов и проблем для Москвы и Пекина.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.