В Казахстане у сторонников союза с Турцией нет понимания, что ее руководство во главе с Реджепом Эрдоганом считает великими только себя, а все остальные члены гипотетического «Великого Турана» ни в разряд великих, ни тем более братьев, никогда зачислены не будут. Об этом рассказал казахстанский журналист Олег Гусев в интервью изданию Украина.ру

Олег Гусев: Если РФ и Казахстан не договорятся по болезненным темам, их начнут раскачивать другие © Олег Гусев

В частности, подчеркнул эксперт, об этом свидетельствует судьба турецких курдов.

«Так что в этом случае братьями являются только мания величия одних и крайний национализм других», — отметил Гусев.

По его мнению, Турция лишь пытается играть роль крупной региональной державы, но из-за накопленного внутреннего напряжения ее ждет не укрупнение, а распад в течение ближайших 5-7 лет.

Собеседник издания добавил, что казахские националисты готовы сдать страну кому угодно, лишь бы не состоять в интеграционных объединениях с Россией или Китаем, а Западу республика нужна только как источник ресурсов и проблем для Москвы и Пекина.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.