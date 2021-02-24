Высокий суд Лондона отклонил иск российской компании «Татнефть» против украинских бизнесменов Геннадия Боголюбова, Игоря Коломойского, Александра Ярославского и Павла Овчаренко на 294,3 миллиона долларов из-за истечения срока давности по делу, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суд

Очередные слушания по делу в Высоком суде Лондона проходили в октябре, ноябре и декабре 2020 года, в среду судебная инстанция огласила свое решение.

«Применение нормы о трехлетнем сроке исковой давности в соответствии с российским законодательством означает, что иск "Татнефти" является срочным, и что срок исковой давности не должен быть отклонен как несовместимый с английской государственной политикой», — цитирует агентство постановление суда.

«Татнефть» против Коломойского: Украине придется рассчитаться своим имуществом за олигарха © РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

«Татнефть» в марте 2016 года начала судебное разбирательство в Великобритании против украинских бизнесменов.

Российская компания обвиняет их в том, что они в 2009 году мошенническим путем присвоили денежные средства, которые «Татнефть» должна была получить за нефть, поставленную на Кременчугский НПЗ.

После того как Высокий суд Лондона отказал «Татнефти» в рассмотрении иска, компания подала апелляцию, которая была удовлетворена, дело вернули на новое рассмотрение.