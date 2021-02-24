Очередные слушания по делу в Высоком суде Лондона проходили в октябре, ноябре и декабре 2020 года, в среду судебная инстанция огласила свое решение.
«Применение нормы о трехлетнем сроке исковой давности в соответствии с российским законодательством означает, что иск "Татнефти" является срочным, и что срок исковой давности не должен быть отклонен как несовместимый с английской государственной политикой», — цитирует агентство постановление суда.
В «Татнефти» данное судебное решение назвали односторонним и предвзятым, компания попытается оспорить его.
«Татнефть» в марте 2016 года начала судебное разбирательство в Великобритании против украинских бизнесменов.
Российская компания обвиняет их в том, что они в 2009 году мошенническим путем присвоили денежные средства, которые «Татнефть» должна была получить за нефть, поставленную на Кременчугский НПЗ.
После того как Высокий суд Лондона отказал «Татнефти» в рассмотрении иска, компания подала апелляцию, которая была удовлетворена, дело вернули на новое рассмотрение.