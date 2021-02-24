Депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» (ОПЗЖ) Андрей Лесик назвал Майдан госпереворотом и отказался говорить по-украински, чем спровоцировал скандал в горсовете Харькова. Об этом 24 февраля сообщил Telegram-канал «Шептун»

«Горчичник» за не тот язык: в украинском футболе разразился скандал © РИА Новости, Александр Вильф | Перейти в фотобанк

Также отмечается, что говорить по-русски Лесику разрешил секретарь горсовета Игорь Терехов, который исполняет обязанности главы города после кончины Геннадия Кернеса. Потом Терехов лишил слова депутата, чтобы не было конфликта.

Утром 17 декабря стало известно, что Кернес скончался. Он заболел COVID-19 в августе и боролся с болезнью четыре месяца. До перевыборов, которые должны пройти осенью 2021 года городом руководит Терехов.

С 16 июля 2022 года на Украине начнут штрафовать за отказ общаться на украинском языке в сфере обслуживания.

Закон о тотальной украинизации был принят Верховной Радой 25 апреля 2019 года. В начале 2020 года всех рекламодателей Украины обязали размещать рекламу только на украинском языке. Законом предполагается обязательность использования украинского языка по всей стране в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.