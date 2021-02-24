Политический и военный эксперт Юрий Дудкин, который был частым гостем телеэфиров закрытых властью оппозиционных каналов «112 Украина», NewsOne и ZIK, заявил 24 февраля на своей странице в Facebook об обысках у себя дома

«У меня обыск, обвинение в госизмене…» — написал Дудкин.

Попавшие под санкции украинские телеканалы создали новый медиахолдинг © Twitter, KyivPride Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны о введении санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, а также против их владельца, нардепа от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тараса Козака. Президент объяснил свое решение тем, что Киев борется с «пропагандой».

Дудкин назвал эти санкции первым шагом к установлению диктатуры и использованию методов информационной блокады, которые действовали в нацистской Германии и действуют сейчас в КНДР. По его словам, таким образом на Украине создается информационный и культурный вакуум, в котором будет расти и воспитываться будущее поколение.