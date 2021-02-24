Президент Украины Владимир Зеленский готов получить прививку от коронавируса вместе с военнослужащими как верховный главнокомандующий. Об этом глава государства заявил на встрече с заместителем министра здравоохранения – главным государственным санитарным врачом Виктором Ляшко, сообщил 24 февраля Офис президента Украины на своем сайте

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Полмиллиона доз последней уже прибыли на Украину из Индии, и 24 февраля этой вакциной начнут снабжать регионы. Вакцинация этим препаратом будет проводиться в два этапа.

«Вакцинация должна начаться как можно скорее, как только регионы получат первые партии. Но она должна быть добровольной — никого не нужно заставлять, лучше подробно проинформировать людей о надлежащем качестве препарата», — указал Зеленский.

Первыми вакцинируются медработники, которые оказывают помощь больным с коронавирусной инфекцией.

О поставках Covishield на Украину договорился министра здравоохранения Максим Степанов во время своего визита в Индию.

В первом полугодии Украина должна бесплатно получить 2,2-3,7 млн доз вакцины в рамках механизма COVAX. Украина также закупит Covishield за государственные средства у производителя.

Начало вакцинации на Украине было намечено на середину февраля, однако все сроки поставок вакцин были сорваны.