По словам Ляшко, 22 февраля на Украине получили регистрацию вакцины Pfizer/BioNTech и Covishield.
Полмиллиона доз последней уже прибыли на Украину из Индии, и 24 февраля этой вакциной начнут снабжать регионы. Вакцинация этим препаратом будет проводиться в два этапа.
«Вакцинация должна начаться как можно скорее, как только регионы получат первые партии. Но она должна быть добровольной — никого не нужно заставлять, лучше подробно проинформировать людей о надлежащем качестве препарата», — указал Зеленский.
Первыми вакцинируются медработники, которые оказывают помощь больным с коронавирусной инфекцией.
О поставках Covishield на Украину договорился министра здравоохранения Максим Степанов во время своего визита в Индию.
В первом полугодии Украина должна бесплатно получить 2,2-3,7 млн доз вакцины в рамках механизма COVAX. Украина также закупит Covishield за государственные средства у производителя.
Начало вакцинации на Украине было намечено на середину февраля, однако все сроки поставок вакцин были сорваны.