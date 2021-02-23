В качестве гостинца для своего российского коллеги Владимира Путина президент Белоруссии Александр Лукашенко преподнёс пармезан и хамон, которые в 2014 году подпали под продовольственное эмбарго. Однако эти продукты произведены на белорусских предприятиях, поэтому их без проблем можно поставлять на рынок РФ

На переговоры в Сочи белорусский лидер приехал не с пустыми руками. Как сообщил telegram-канал «Пул Первого», Александр Лукашенко привёз целую корзину белорусских продуктов, в частности несколько видов сыров, в том числе пармезан, а также мясные изделия: копчёности, хамон и сало.

«Путин наши продукты хвалил. И Лукашенко гостинцы с собой привёз», — говорится в сообщении. Суздальцев рассказал, как сейчас обстоят дела с «белорусскими» креветками © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

В ходе переговоров президент РФ Владимир Путин отмечал, что в России большой популярностью пользуются продукты из Белоруссии, они всегда качественные и, как правило, свежие, доступные по цене.

В 2014 году в качестве ответной меры на западные санкции власти РФ ввели продовольственное эмбарго, то есть запрет на ввоз в страну молочных и мясных продуктов, рыбы, фруктов, овощей, орехов из США, Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии, Исландии, Лихтенштейна, Албании и Черногории. В результате россияне лишились полюбившихся им испанского хамона и итальянского пармезана, однако вскоре российские и белорусские предприятия освоили технологии производства этих продуктов и восполнили возникший дефицит.