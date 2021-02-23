Если бы Россия хотела разрушить экономику Украины, она бы это сделала давным-давно, и в 2015, и в 2016 году. Сделать это несложно, учитывая уровень кооперации и взаимозависимости экономик государств. Об этом рассказал экс-депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров в интервью изданию Украина.ру

Ищенко-VLOG: Готова ли Украина к войне? © скриншот видео Украина.ру

Поэтому то, что жесткие секторальные экономические санкции не применяются, говорит о том, что Россия все-таки пытается уйти от глубокого конфликта, военного в том числе, пояснил эксперт.

«Но украинская политика, то есть навязанная Украине политика, направлена совершенно по-другому. Она как раз направлена на то, чтобы спровоцировать полномасштабный конфликт, сначала, возможно, жесткий в экономическом плане, закрытие границ, разрыв дипломатических отношений, полномасштабная война», — указал Килинкаров.

По его мнению, одна из стратегий Запада по сдерживанию России состоит в том, чтобы русские люди убивали русских людей, и чтобы Россия разбиралась с Украиной, с Молдовой, Грузией и не лезла в мировые дела.

А если учесть, что Россия рано или поздно вынуждена будет восстанавливать Украину, она должна будет минимизировать потери экономические, человеческого ресурса и многое другое, для того чтобы восстановить нормальные добрососедские отношения с Украиной, подытожил политик.

Полностью интервью можно прочитать здесь.