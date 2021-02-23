Украина начала вводить санкции в 2014 году, расширяя пакет ограничительных мер, Россия же начала отвечать с 2016 года.
Поэтому то, что жесткие секторальные экономические санкции не применяются, говорит о том, что Россия все-таки пытается уйти от глубокого конфликта, военного в том числе, пояснил эксперт.
«Но украинская политика, то есть навязанная Украине политика, направлена совершенно по-другому. Она как раз направлена на то, чтобы спровоцировать полномасштабный конфликт, сначала, возможно, жесткий в экономическом плане, закрытие границ, разрыв дипломатических отношений, полномасштабная война», — указал Килинкаров.
По его мнению, одна из стратегий Запада по сдерживанию России состоит в том, чтобы русские люди убивали русских людей, и чтобы Россия разбиралась с Украиной, с Молдовой, Грузией и не лезла в мировые дела.
А если учесть, что Россия рано или поздно вынуждена будет восстанавливать Украину, она должна будет минимизировать потери экономические, человеческого ресурса и многое другое, для того чтобы восстановить нормальные добрососедские отношения с Украиной, подытожил политик.
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